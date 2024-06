Pronostici Francia-Polonia 25 giugno 2024. Ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024 per questo match valido per il Gruppo B. Francesi favoriti sui polacchi che hanno ritrovato Lewandowski.

Pronostici Francia-Polonia 25 giugno 2024: probabili formazioni

Dal BVB Stadion di Dortmund si gioca Francia-Polonia, in campo alle ore 18:00 per l’ultima giornata del Gruppo B di Euro 2024, gli europei di calcio in gioco in Germania in questi giorni.

La Francia, dopo ottime qualificazioni chiuse con una media gol di 3,63 a partita e solo 3 reti totali subite, un possesso palla del 60% e 90% di precisione nei passaggi, ha vinto solo 1-0 (con un autogol) contro l’Austria ed è stata bloccata sullo 0-0 anche nel big match con l’Olanda. A livello formazioni c’è da valutare Kylian Mbappé dopo l’infortunio al naso. Giroud verso la panchina per la sfida contro i polacchi.

La Polonia ha perso entrambe le prime 2 partite incassando 5 reti, ma andando sempre a segno con una rete a referto. Lewandowski sempre più in forma e pronto per la partita decisiva dei polacchi: sarà ancora lui il riferimento offensivo, alle sue spalle Zielinski, Urbanski e Zalewski, tutti giocatori della Serie A.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Thuram

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański, Lewandowski

Pronostici Francia-Polonia 25 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio 2024:

Le nostre scommesse su Francia-Polonia

Nel corso degli anni le due nazionali si sono affrontante in diverse occasioni, 16 su campo europeo, con un bilancio che vede prevalere i francesi. I dati storici mostrano 8 vittorie per la squadra francese, 5 pareggi e 3 vittorie per i polacchi con una media goal rispettivamente di 27 e 16. Dopo i problemi delle prime partite, ci aspettiamo una Francia convincente anche in attacco contro la Polonia che ha concesso 2 gol all’Olanda e 3 all’Austria. Andiamo con Francia vincente e avanti già nel primo tempo.

PREVISIONE: PARZIALE/FINALE FRANCIA/FRANCIA @1.95

