Pronostici Danimarca-Serbia 25 giugno 2024. Martedì sera si conclude anche il Gruppo C di Euro 2024 con la terza giornata che vedrà di fronte danesi e serbi di fronte alle ore 21:00 dalla Munich Football Arena di Monaco di Baviera.

Pronostici Danimarca-Serbia 25 giugno 2024: probabili formazioni

La Munich Football Arena di Monaco di Baviera farà da sfondo a Danimarca-Serbia, match valido per la 3° ed ultima giornata della fase a gironi, col Gruppo C di Euro 2024, gli europei di calcio in corso in Germania.

La Danimarca con 2 pareggi è al momento al 2° posto, ma tutto è ancora apertissimo in questo girone in cui i danesi sono in equilibrio anche tra gol segnati (2) e gol concessi (2). Hjulmand è diffidato. Maehle e Bah sulle fasce. Chi non è in discussione è Hjulmand, mentre Poulsen potrebbe insidiare Wind. Eriksen intoccabile con Hojbjerg a centrocampo.

La Serbia è in fondo alla classifica con 1 punto, frutto del 1-1 contro la Slovenia, ma tutto può ancora succedere in caso di vittoria. Kostic out. Tocca a Mladenovic. Mitrovic e Vlahovic titolari. Tadic cerca posto sulla trequarti. Sergej Milinkovic-Savic al fianco di uno tra Gudelj e Maksimovic.

Danimarca (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Kristiansen; Højlund, Wind

Serbia (3-4-1-2): Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Milinkovic-Savic, Lukić, Mladenović; Tadić; Vlahovic, Jović

Pronostici Danimarca-Serbia 25 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio 2024:

Le nostre scommesse su Danimarca-Serbia

Le quote sono leggermente dalla parte della Danimarca, ma regna l’equilibrio, anche a livello precedenti testa a testa con 5 vittorie per la Danimarca, 0 pareggi e 5 vittorie per la Serbia. Il mercato sta andando sui danesi, con quota in calo, e siamo d’accordo. Anche noi andiamo su Højlund, ma riparandoci un pò con il rimborso in caso di pareggio (+0 Asian Handicap).

PREVISIONE: DANIMARCA +0 (AH) @1.63

