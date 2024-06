Pronostici Inghilterra-Slovenia 25 giugno 2024. Gran finale per il Gruppo C di Euro 2024 con in campo inglesi e sloveni per chiudere il girone degli europei di calcio in Germania, Euro 2024.

Pronostici Inghilterra-Slovenia 25 giugno 2024: probabili formazioni

Martedì sera, alle ore 21:00 dal Cologne Stadium di Colonia, si gioca Inghilterra-Slovenia, 3° ed ultima giornata del Gruppo C che chiude la fase a gironi di Euro 2024.

L’Inghilterra al momento è al comando con 4 punti, ma la nazionale dei tre leoni non ha convinto, non tanto in difesa (1 solo gol subito) ma in attacco (appena 2 reti a referto). L’1-1 con la Danimarca non lascia tranquilla la squadra di Southgate che potrebbe fare turn over. Gallagher cerca posto, ma Bellingham potrebbe essere arretrato a centrocampo. Declan Rice confermato. Kane cerca gol nel fronte offensivo.

La Slovenia al momento è una delle sorprese di questi europei di calcio, con i due pareggi, entrambi col risultato di 1-1, contro Danimarca e Serbia. Ora arriva l’ostacolo più duro per gli sloveni che si schiereranno con Sporar e Sesko in attacco. Stojanovic e Mlakar sulle fasce. Stankovic e Cerin pronti ad agire in mediana.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon, Kane

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

Pronostici Inghilterra-Slovenia 25 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio 2024:

Le nostre scommesse su Inghilterra-Slovenia

Dalla media gol di 2,75, solo 4 subiti con un possesso palla del 62% e 89% di precisione nei passaggi nelle qualifiche, ai soli 2 gol segnati nelle prime 2 partite degli inglesi che sperano di vedere il miglior Harry Kane oggi contro la Slovenia, nazionale che gli inglesi hanno affrontato 6 volte in passato con 5 vittorie inglesi, 1 pareggio e nessuna vittoria per gli sloveni con una media gol di 10 contro 4. L’Inghilterra dovrebbe vincere, ma la quota è bassa e anche nelle altre segnalazioni e tipologie di giocate (per esempio sulle reti) al momento non troviamo quote di valore quindi su questo match andiamo con NO BET.

