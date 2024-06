Pronostici Slovacchia-Romania 26 giugno 2024. Mercoledì pomeriggio, alle ore 18:00 dalla Frankfurt Arena di Francoforte, si gioca questa sfida che è valida per la 3° ed ultima giornata del Gruppo E di Euro 2024, quello più equilibrato con tutte e 4 le squadre a quota 3 punti dopo i primi due turni giocati.

Pronostici Slovacchia-Romania 26 giugno 2024: probabili formazioni

Mercoledì alle ore 18:00 da Francoforte si gioca un importante sfida tra Slovacchia-Romania che chiude la fase a gironi del Gruppo E degli Europei di Calcio di Euro 2024.

La Romania, dopo la difficile partita giocata e persa contro il Belgio, spera di tornare alla vittoria per fare un passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale, come nel bel 3-0 rifilato

La Slovacchia guidata da Francesco Calzona vuole continuare a stupire e ha intenzione di portare a casa una vittoria che potrebbe valere addirittura il primato nel girone.

Slovacchia (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín

Romania (4-3-3): Niță; Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu; M. Marin; Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă; Drăguş

Pronostici Slovacchia-Romania 26 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio 2024:

Le nostre scommesse su Slovacchia-Romania

Negli scontri diretti del passato le nazionali si sono incontrate 11 volte con 2 vittorie per gli slovacchi, 4 pareggi e 5 vittorie per i rumeni con rispettivamente 12 e 20 gol messi a segno. In questo girone le squadre hanno combinato per 3 Gol NO e 1 solo Gol SI, ma per questo match consigliamo entrambe le squadre a segno (come è stato in entrambi gli ultimi 2 scontri diretti, anche se abbastanza datati), un azzardo non impossibile, e comunque ben ripagato da una quota di valore sopra la pari.

PREVISIONE: GOL SI @2.10

