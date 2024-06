Pronostici Ucraina-Belgio 26 giugno 2024. Ultima giornata del Gruppo E di Euro 2024, un girone che inizia l’ultimo turno con tutte le squadre a parimerito con 3 punti. Tutto in ballo quindi, anche per ucraini e belgi.

Pronostici Ucraina-Belgio 26 giugno 2024: probabili formazioni

Mercoledì alle ore 18:00 si completa il Gruppo E con la terza giornata della fase a gironi degli Europei di calcio in Germania, Euro 2024. Si sfidano Ucraina-Belgio dalla Stuttgart Arena di Stoccarda.

Dopo il pesante 0-3 al debutto contro la Romania, l’Ucraina si è ripresa vincendo una partita determinante contro la Slovacchia superata 2-1. Per le probabili formazioni ddovrebbero esserci due ballottaggi: Brazhko o Stepanenko. Tsygankov o Yarmolenko. Conferme per Mudryk, mentre Yaremchuk scippa il posto a Dovbyk. Shaparenko agirà a centrocampo, Sudakov a sostegno della punta.

Anche il Belgio aveva iniziato l’Europeo con unrisultato scioccante, la sconfitta per 0-1 contro la Slovacchia, anche se poi Lukaku e compagni si sono ripresi col 2-0 sulla Romania. Bakayoko in ballottaggio con Trossard nel tridente che sarà completato da Lukaku e Doku. De Bruyne e Tielemans ai lati di Onana a centrocampo. Squalificato Lukebakio.

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Stepanenko, Shaparenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko

Pronostici Ucraina-Belgio 26 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio 2024:

Le nostre scommesse su Ucraina-Belgio

Non vi sono precedenti in ambito europeo. Gli ucraini infatti sono alla quarta partecipazione agli Europei di Calcio e il loro migliore record risale al 2020 quando sono riusciti ad arrivare ai quarti. D’altra parte i belgi hanno partecipato solo 6 volte alla competizione e il loro risultato più rilevante risale ad oltre quaranta anni fa quando arrivarono in finale nel 1980. Il Belgio è favorito, e la quota per la vittoria è pure in calo, sintomo che il mercato sta andando su Lukaku e compagni, e siamo d’accordo anche noi.

PREVISIONE: BELGIO @1.69

