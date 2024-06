Pronostici Georgia-Portogallo 26 giugno 2024. Mercoledì sera, alle ore 21:00 dall’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, si conclude il Gruppo F con questa sfida valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024, gli europei di calcio in Germania.

Pronostici Georgia-Portogallo 26 giugno 2024: probabili formazioni

A Gelsenkirchen, mercoledì sera, si gioca l’ultima giornata del Gruppo F con in campo Portogallo-Georgia, ovvero la prima e l’ultima del girone.

Portogallo a punteggio pieno con 2 vittorie su 2, 5 gol messi a segno e solo 1 concesso. I portoghesi hanno spazzato via la Turchia lo scorso turno. I lusitani, già certi del primo posto, faranno tanto turn over. In porta Josè Sa. Goncalo Ramos fa riposare Ronaldo. Leao squalificato.

La Georgia è ultima con un punto, ma il pareggio strappato contro la Repubblica Ceca lascia vive le speranze per i georgiani con Sagnol che non rinuncia a Kvaratskhelia, Mikautadze è l’altro riferimento offensivo nel 3-5-2.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Dvali, Kashia, Kverkvelia; Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Kakabadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

PORTOGALLO (4-3-3): José Sá; Nélson Semedo, António Silva, Gonçalo Inácio, Dalot; João Palhinha, João Neves, Matheus Nunes; João Félix, Gonçalo Ramos, Diogo Jota

Pronostici Georgia-Portogallo 26 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio 2024:

Le nostre scommesse su Georgia-Portogallo

Su campo europeo queste due squadre si sono incontrate solo una volta con una vittoria della Seleção con due gol. I portoghesi potrebbero chiudere a punteggio pieno, ma preoccupa il turnover, e anche la maggior motivazione della Georgia quindi decidiamo di optare per il NO BET in questa sfida non semplice da prevedere e su cui trovare valore in quota.

