Pronostici Repubblica Ceca-Turchia 26 giugno 2024. Ultima partita della fase a gironi di Euro 2024 che chiude i giochi anche nel Gruppo F degli europei di calcio, mercoledì alle ore 21:00. Ecco analisi, probabili formazioni, quote e i consigli per le scommesse.

Pronostici Repubblica Ceca-Turchia 26 giugno 2024: probabili formazioni

Saranno Repubblica Ceca-Turchia a chiudere la fase a gironi degli Europei di calcio con la 3° ed ultima giornata del Gruppo F, in campo mercoledì alle ore 21:00 dal Volksparkstadion di Amburgo.

La Repubblica Ceca è ferma al punto conquistato nel 1-1 dello scorso turno contro la Georgia, e che ha bisogno di fare punti per sperare ancora nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Nelle probabili formazioni Schick punta insieme a Chytil a supportarlo nel 3-5-2 di Hasek, Doudera e Coufal sulle fasce.

La Turchia invece è al 2° posto, frutto del 3-1 all’esordio contro la Georgia, anche se poi la squadra di Vincenzo Montella è crollata 0-3 a cospetto del Portogallo. Il ct italiano dei turchi conferma Yilmaz lì davanti, Yildiz a sinistra e Guler a destra alle sue spalle, dalla panchina Akturtoglou. Squalificato Bardakci, c’è Demiral.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra; Hložek, Lingr

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Müldür, Demiral, Ayhan, Kadıoğlu; Ozcan, Çalhanoğlu; Akturkoglu, Arda Güler, Yıldız; Yılmaz

Pronostici Repubblica Ceca-Turchia 26 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita degli europei di calcio 2024:

Le nostre scommesse su Repubblica Ceca-Turchia

Quote in grande equilibrio per questo match finale che vale tanto per entrambe le nazionali, che riflette anche l’equilibrio negli ultimi precedenti con 5 vittorie per i cechi, 1 pareggio e 5 vittorie per i turchi nel passato dell’Europeo. La Repubblica Ceca nelle qualificazioni ha segnato poco: 12 gol in 8 match con una media di 1.5 a partita, ma dietro è stata solida e ha concesso anche poco agli avversari (6 reti subite) per 4 incontri vinti, 3 pareggiati e solo 1 perso. La nazionale turca invece ha vinto 5 incontri, pareggiandone 2 e perdendone solo 1. Anche qui ci troviamo di fronte ad una media gol risicata e molto simile a quella dei cechi: solo 14 gol segnati (1.75 in media) e 7 subiti. Giochiamo Under in questa partita molto importante, e attenzione a nervosismo e sanzioni. Nelle qualifiche la Turchia ha visto 27 cartellini estratti in 8 partite! Altri 2 gialli contro la Georgia (1) e 3 contro il Portogallo (lusitani fermi a 2). Andiamo anche questa volta con Turchia più cartellini per una quota di valore.

PREVISIONE: UNDER 3.0 GOL @1.62

PREVISIONE: TURCHIA PIU CARTELLINI @2.05

