Anteprima Italia-Svizzera Euro 2024. Un lampo di Zaccagni all’ultimo degli 8 minuti di recupero permette all’Italia di pareggiare 1-1 contro la Croazia, e di andare agli ottavi di finale dove gli azzurri di Spalletti incontreranno la Svizzera.

Risultati ultima giornata Gruppo B

Sono Spagna e Italia a qualificarsi agli ottavi di finale dal raggruppamento B di Euro 2024. Le Furie Rosse hanno stravinto il girone a punteggio pieno battendo anche l’Albania per 1-0, mentre la nazionale italiana di Luciano Spalletti ha conquistato il 2° posto per il rotto della cuffia grazie a un gol all’ultimo minuto di recupero di Zaccagni contro la Croazia (1-1).

Il tabellino Croazia-Italia 1-1

Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic (25′ st Ivanusec), Brozovic, Modric (35′ st Majer); Pasalic (1′ st Budimir), Sucic (25′ st Perisic); Kramaric (44′ st Juranovic). A disp.: Vusic, Labrovic, Sosa, Baturina, Erlic, Pjaca, Vlasic, Marco Pasalic, Petkovic. Ct.: Dalic.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian (36′ st Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Pellegrini (1′ st Frattesi), Jorginho (36′ st Fagioli), Barella, Dimarco (12′ st Chiesa); Retegui, Raspadori (30′ st Scamacca). A disp.: Vicario, Meret, Mancini, Buongiorno, Cristante, Gatti, Bellanova, El Shaarawy, Folorunsho. Ct.: Spalletti.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 55′ Modric (C), 98′ Zaccagni (I)

Ammoniti: Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic (C); Calafiori, Fagioli (I)

Continuano ad andare bene anche i nostri consigli sulle scommesse per i match degli europei di calcio 2024, con 5 casse consecutive nelle ultime partite.

🔸Turchia-Portogallo: OVER 2.5 @1.76✅

🔸Belgio-Romania: UNDER 3.0 @1.62✅

🔸Scozia-Ungheria: OVER 4.5 CARTELLINI @1.90✅

🔸Svizzera-Germania: GOL SI @1.73✅

🔸Crozia-Italia: UNDER 2.5 @1.93✅

Anteprima Italia-Svizzera Euro 2024: statistiche e probabili formazioni

L’Italia prosegue il suo cammino a EURO 2024 dopo aver agguantato all’ultimo respiro il pareggio contro la Croazia. Il gol al minuto 98 di Mattia Zaccagni ha garantito il secondo posto nel Gruppo B e la qualificazione agli ottavi di finale. Il tabellone metterà di fronte agli azzurri la seconda classificata del Gruppo A, la Svizzera di Murat Yakin. Gli elvetici hanno sfiorato la vittoria contro la Germania alla terza giornata, chiudendo la prima fase con una vittoria (sull’Ungheria) e due pareggi.

Italia-Svizzera è stata anche una delle partite viste all’ultimo Europeo, con gli azzurri a battere nettamente gli elvetici in quella occasione all’Olimpico. Finì 3-0 per gli azzurri grazie ai gol di Locatelli (doppietta) e Immobile, era la seconda giornata della fase a gironi.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Ndoye

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Cristante, Jorginho; Chiesa, Barella, Zaccagni; Retegui

Anteprima Italia-Svizzera Euro 2024: Guida TV

Svizzera-Italia, match valido per la terza giornata del Girone B di Euro 2024, si disputerà sabato 29 giugno alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino.

Svizzera-Italia sarà trasmessa in diretta tv sabato 29 giugno alle ore 18 sia su Raiuno che su Sky Sport. Si potrà seguire il match anche in live streaming sulle app di RaiPlay e Now.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Anteprima Italia-Svizzera Euro 2024: le prime quote

La fatica con cui la formazione di Spalletti ha conquistato il secondo posto rende la sfida con gli elvetici tutt’altro che scontata: gli Azzurri arrivano comunque favoriti @1,60 su Planetwin365 e @1,66 su bet365, mentre una vittoria degli avversari con conseguente accesso ai quarti paga @2,20 volte la posta.

Attesi pochi gol con Under 2.5 che paga @1.53 rispetto a Over offerto addirittura @2.50. Da non scartare comunque la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno nei 90 minuti, col Gol SI che si gioca leggermente sfavorito @2.00 sul Gol NO @1.72.

Quote Antepost: serve un miracolo per il bis azzurro

Arrivare sul tetto d’Europa come fece tre anni fa Roberto Mancini non sarà un impresa semplice per gli azzurri. Per i bookmaker un trionfo dell’Italia a Euro 2024 è fissato @18 di quota su Snai, e si sale fino @21 volte la posta su altri bookmakers, in salita anche rispetto al pre-europeo in cui gli azzurri aprivano già ampiamente in seconda fascia e in quota in doppia cifra già di per se alta @15.

La coppia Francia-Germania rimane favorita @5.00 su Sisal, con i tedeschi padroni di casa che hanno scalato le posizioni mettendosi alle spalle un Inghilterra che sta un pò deludendo e si gioca ora @6.00, raggiunta anche dalla Spagna.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB