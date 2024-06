Pronostico Svizzera-Italia 29 giugno 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano alla fase eliminatoria, e ad aprire gli ottavi di finale di Euro 2024 saranno proprio gli azzurri nella sfida contro la Svizzera.

Pronostico Svizzera-Italia 29 giugno 2024: analisi e probabili formazioni

Saranno Svizzera-Italia ad aprire la serie di match validi per gli ottavi di finale di Euro 2024, in campo sabato alle ore 18:00 all’Olimpiastadion di Berlino.

Sappiamo tutti come è passata l’Italia al secondo posto del Gruppo B, ovvero grazie ad un bellissimo gol di Zaccagni nel finale contro la Croazia, un pareggio per 1-1 che ci fa passare agli ottavi e condanna i croati all’eliminazione. Spalletti ha un problema con Calafiori squalificato, ecco quindi Mancini dal 1′ con Bastoni e Darmian nel 3-5-2 confermato. Davanti però Chiesa e Scamacca tornano i titolari. Per l’Italia il conto della differenza reti fin qui è di 0, con tre goal segnati e tre subiti.

Svizzera imbattuta nel girone A anche se ha subito goal in tutte e tre le gare giocate fin qui (come l’Italia), ma segnando cinque reti e chiudendo con cinque punti in graduatoria. Nel 3-4-3 di Yakin ancora una volta Aebischer ed Embolo sulla trequarti, Vargas favorito per il ruolo di attaccante anomalo. Xhaka e Freuler a centrocampo, sulle fasce Widmer squalificato e dunque troveremo Zuber con Ndoye dall’altro lato.

Svizzera-Italia sarà trasmessa in diretta tv sabato 29 giugno alle ore 18 sia su Raiuno che su Sky Sport. Si potrà seguire il match anche in live streaming sulle app di RaiPlay e Now.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Chiesa, Scamacca

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Zuber; Aebischer, Embolo; Vargas

Pronostico Svizzera-Italia 29 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Svizzera-Italia

Il 12 novembre 2021, all’Olimpico di Roma, Italia e Svizzera hanno chiuso il match sull’1-1, 5° Under negli ultimi 6 testa a testa tra queste due nazionali (ben 5 pareggi e 1 vittoria azzurra in questi scontri diretti). Anche per questo match ci aspettiamo poche reti, ma Under 2.5 ha una quota troppo bassa, anche sotto @1.50, e il Gol NO è troppo pericoloso. Azzardiamo un match comunque bloccato, almeno nei 45 minuti iniziali, andando con Pareggio nel primo tempo.

PREVISIONE: X 1°TEMPO @1.95

