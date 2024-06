Pronostico Germania-Danimarca 29 giugno 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano agli ottavi di finale di Euro 2024 e nella sera di sabato saranno in campo i padroni di casa tedeschi contro la Danimarca.

Pronostico Germania-Danimarca 29 giugno 2024: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi su Germania-Danimarca, seconda sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024.

La Germania ha dominato il proprio girone con 2 vittorie e 1 pareggio, già 8 gol segnati e 2 incassati. La Mannschaft continua quindi il cammino negli europei di calcio di casa. Havertz resta comunque davanti rispetto a Fullkrug in attacco. Andrich ancora titolare, Tah è squalificato e sarà rimpiazzato da Schlotterbeck, mentre Raum potrebbe scalzare Mittelstadt.

2 gol segnati e 2 subiti per la Danimarca che ha sempre pareggiato, ma gli è bastato per chiudere al 2° posto nel Gruppo C. I danesi hanno anche sempre segnato Under col pochi gol visti nelle loro tre partite. Hjulmand perde il suo omonimo centrocampista per squalifica, davanti rivedremo Wind e Hojlund, mentre Eriksen agirà da mezzala con Delaney regista nel 3-5-2.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Danimarca (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Højbjerg, Kristiansen; Højlund, Wind

Pronostico Germania-Danimarca 29 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Germania-Danimarca

9 precedenti tra queste nazionali con 2 sole vittorie tedesche, 4 danesi e anche 3 pareggi, compresi gli ultimi 2 scontri. Per questa sfida però vediamo passare la Germania vincente già nei 90 minuti, quindi prendiamo la vittoria dei tedeschi.

PREVISIONE: VITTORIA GERMANIA @1.63

