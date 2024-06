Pronostico Inghilterra-Slovacchia 30 giugno 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano alla fase eliminatoria, e domenica pomeriggio si sfidano gli inglesi deludenti, contro la sorprendente Slovacchia di Calzona.

Pronostico Inghilterra-Slovacchia 30 giugno 2024: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi su Inghilterra-Slovacchia, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Fischi e critiche per l’Inghilterra che ha vinto il proprio girone, anche se la nazionale Gareth Southgate ha deluso da imbattuta. Dopo l’esordio vincente di misura per 1-0 contro la Serbia, la Nazionale dei tre leoni non è andata oltre il pari anche contro Danimarca e Slovenia, con soli 2 gol a referto, nonostante il grande potenziale del proprio attacco. Da capire chi giocherà in mezzo al campo con Rice: Gallagher favorito, oppure riproposto Alexander Arnold. In avanti Kane con Saka e Foden sugli esterni e Bellingham a dettare calcio.

La Slovacchia è una delle sorprese di questa prima parte degli europei di calcio, passando da 3° nel girone più equilibrato, il Gruppo E che ha visto tutte le squadre chiudere con 4 punti! La differenza reti (3 segnate e 3 subite) e gli scontri diretti però fanno passare da 3° la nazionale di Calzona che non rinuncia al talento di Haraslin e all’imprevedibilità di Schranz, Duda confermatissimo in mezzo al campo.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden, Kane

Slovacchia (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín

Pronostico Inghilterra-Slovacchia 30 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Inghilterra-Slovacchia

L’attacco dell’Inghilterra non sta convincendo mentre la Slovacchia ha dimostrato un ottima organizzazione difensiva, per sfruttare poi le ripartenze. I 6 precedenti tra queste nazionali disegnano un quadro nettamente dalla parte dell’Inghilterra che ha vinto 5 volte, pareggiandone una (agli europei del 2016). Noi per questa sfida giochiamo una partita da poche reti.

PREVISIONE: UNDER 2.5 @1.75

