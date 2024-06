Pronostico Spagna-Georgia 30 giugno 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano alla fase eliminatoria, e domenica sera la Spagna, che ha dominato nel girone degli azzurri, affronterà la Georgia che ha passato a sorpresa la fase a gironi.

Pronostico Spagna-Georgia 30 giugno 2024: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi su Spagna-Georgia, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024.

La Spagna è stata perfetta e ha chiuso il Gruppo B a punteggio pieno, vincendo anche contro l’Albania, una partita che non era determinante per gli iberici che nella fase a gironi hanno segnato 5 gol senza concederne nemmeno uno. Ne aveva cambiati 10/11 De La Fuente, ma per gli ottavi tornano i titolarissimi. Attacco Yamal, Morata e Williams Jr confermatissimo.

Impresa della Georgia che ha avuto bisogno di battere a sorpresa il Portogallo all’ultima giornata per passare da 3° in un Gruppo F non semplice. Impresa dei georgiani che hanno chiuso il proprio gruppo con 4 gol all’attivo e altrettanti al passivo. L’eroico Kvaratskhelia fa coppia con Mikautadze davanti nello scacchiere di Sagnol che per gli storici ottavi conferma il 3-5-2 in blocco.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Spagna-Georgia 30 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Spagna-Georgia

Le forze in campo sono chiare, lo vediamo dal blasione delle nazionali, ma anche dalle quote che danno gli iberici favoriti in quota sotto @1.30, ma anche i precedenti con 6 vittorie della Spagna su 7 scontri diretti (1 vittoria della Georgia in un amichevole del 2016). Su questa partita non troviamo quote di valore quindi al momento andiamo con NO BET.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB