Pronostico Francia-Belgio 1 luglio 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano alla fase eliminatoria, e lunedì abbiamo quello che è forse il match più interessante degli ottavi di finale di Euro 2024.

Pronostico Francia-Belgio 1 luglio 2024: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi su Francia-Belgio, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024, due nazionali che hanno un pò deluso e che si sfidano in un big match già al primo turno della fase ad eliminazione diretta.

La Francia risposte incoraggianti e soprattutto del pass per i quarti di finale, dopo un girone D deludente, che ha visto i Bleus finire al secondo posto dietro l’Austria, con un solo gol (su rigore) e un’autorete a referto. Il ct Didier Deschamps chiede più lucidità sotto porta ai suoi attaccanti, a partire da Antoine Griezmann, ma occhio anche a Mbappè, che si sta abituando pian piano alla maschera protettiva. A livello probabile formazione spazio a Dembelè, Mbappè e Thuram. Griezmann dovrebbe abbassare il raggio d’azione con Kante e Tchouameni. Rabiot verso la panchina.

Il Belgio ha chiuso al 2° posto, dietro alla Romania, in un girone pazzo che ha visto tutte e 4 le squadre chiudere al 4 posto. I 2 gol segnati e 1 subito non hanno però permesso ai belgi di vincere il girone, e ora se la vedranno con la Francia. Lukebakio torna dalla squalifica ma si accomoda in panchina. Tocca a Bakayoko, Lukaku e Doku. Tielemans e De Bruyne ai lati di Onana.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Griezmann; Dembelè, Mbappè, Thuram

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Bakayoko, Lukaku, Doku

Pronostico Francia-Belgio 1 luglio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Francia-Belgio

18 precedenti tra queste due nazionali, con 7 vittorie francesi, 5 vittorie del Belgio e 6 pareggi. I francesi hanno vinto le ultime 2 partite contro il Belgio, compreso il 3-2 alla National League del 2021. Rispetto ai 5 gol di quella partita, in questa sfida ci aspettiamo meno reti. Il talento e la qualità degli attacchi non mancano, ma preferiamo giocare Under 2.5.

PREVISIONE: UNDER 2.5 GOL @1.66

