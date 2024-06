Pronostico Portogallo-Slovenia 1 luglio 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano alla fase eliminatoria, e lunedì sera è in gioco il Portogallo di CR7 che sfida la Slovenia.

Pronostico Portogallo-Slovenia 1 luglio 2024: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi su Portogallo-Slovenia, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Il Portogallo ha vinto il proprio girone con 6 punti, 5 gol segnati e 3 concessi, nonostante i lusitani abbiano perso contro la Turchia nell’ultima giornata. A livello di probabili formazioni Cristiano Ronaldo titolarissimo nell’attacco dei portoghesi, Martinez prova a rilanciare Leao dopo il turno di squalifica e dall’altra parte c’è Bernardo Silva.

La Slovenia è riuscita a passare come quarta ed ultima migliore terza (scusate il gioco di parole) grazie a 3 pareggi con cui ha bloccato Serbia, Danimarca e anche Inghilterra con 2 gol totali segnati ed altrettanti concessi. Beffa per Kek, che deve rinunciare a Janza per via del cartellino giallo rimediato che peraltro ha portato al mancato secondo posto nel girone. Dentro Balkovec al suo posto, Ilicic scalda i motori dalla panchina.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Leao, Ronaldo, Bernardo Silva

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

Pronostico Portogallo-Slovenia 1 luglio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Portogallo-Slovenia

Le due nazionali si sono affrontate solo una volta, qualche mese fa in amichevole, con vittoria per 2-0 della Slovenia, contro un Portogallo che anche allora schierava i suoi big quasi al completo, ad iniziare da CR7. Nonostante sia rimasto a secco nell’ultima partita, il Portogallo ha grande qualità e grandi stelle in attacco e almeno 2 gol potrebbero segnarli in questa sfida.

PREVISIONE: PORTOGALLO OVER 1.5 GOL @1.65

