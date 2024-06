Pronostico Romania-Olanda 2 luglio 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano alla fase eliminatoria, e martedì pomeriggio con la Romania, che ha vinto il girone più equilibrato di Euro 2024, che sfida gli Orange.

Pronostico Romania-Olanda 2 luglio 2024: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi su Romania-Olanda, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Nel Gruppo E hanno chiuso tutti a 4 punti, ma la Romania l’ha spuntata da prima della classe grazie al miglior attacco da 4 reti segnate (ma 3 concesse). Iordanescu pare orientato a non rinunciare ad Hagi, dunque si accomoda in panchina Man, mentre l’altro giocatore del Parma, Mihaila, è confermato con Stanciu e Dragus nel reparto offensivo.

L’Olanda invece è passata solo da terza con 4 punti. Dopo la vittoria all’esordio contro la Polonia, è arrivato lo 0-0 con la Francia e la sconfitta nel pirotecnico 2-3 contro l’Austria che è costata il primato agli Orange. Koeman ripropone Gakpo e Malen sugli esterni con Depay prima punta, Weghorst deve nuovamente accontentarsi della panchina.

Romania (4-1-4-1): Niță; Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu; M. Marin; Mihaila, R. Marin, Stanciu, Hagi; Drăguş

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Portogallo-Slovenia 2 luglio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Romania-Olanda

Ovviamente l’Olanda è favorita, ma la quota per gli Orange sembra troppo generosa, e i rumeni hanno dimostrato che è bene non sottovalutarli. In 10 precedenti abbiamo 8 vittorie olandesi (comprese le 4 sfide più recenti tutte vinte dall’Olanda), 1 solo successo rumeno e 1 pareggio. Negli ultimi 3 scontri diretti abbiamo sempre visto almeno 3 gol tra queste due nazionali, il potenziale non manca nemmeno per questa sfida e, anche se la posta in palio è alta, qui andiamo con un bel raddoppio su Over.

PREVISIONE: OVER 2.5 @2.00

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB