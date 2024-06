Pronostico Austria-Turchia 2 luglio 2024. Gli Europei di calcio in Germania arrivano alla fase eliminatoria, e l’ultimo ottavo di finale si gioca martedì sera con l’Austria che sfiderà la Turchia di Montella.

Pronostico Austria-Turchia 2 luglio 2024: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi su Austria-Turchia, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024.

L’Austria ha ben impressionato perchè, dopo la sconfitta (anche sfortuna e di misura) all’esordio contro la Francia, ha segnato 6 gol (3+3) battendo nettamente la Polonia, e anche l’Olanda, meritandosi il primo posto in uno dei gironi più difficili di questi europei di calcio. Wimmer è squalificato, ma Rangnick ha l’alternativa già pronta ed è Schmid, in gol contro l’Olanda e tra le note più positive dell’ultima partita. Ballottaggio tra Gregoritsch e Arnautovic. Scalpita Grillitsch a centrocampo, ma Seiwald e Laimer sono favoriti.

Ha rischiato maggiormente la Turchia che è passata al 2° posto con 6 punti nel Gruppo F che ha avuto bisogno di una vittoria sofferta per 2-1 per passare alla fase di eliminazione diretta. 5 gol segnati e 5 concessi per la squadra di Montella che dovrà fare a meno dello squalificato Calhanoglu. Il giudice ferma anche Akaydin. Rientra però Bardakci. A centrocampo c’è Kokcu.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch

Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Müldür, Demiral, Bardakci, Kadıoğlu; Ayhan, Kokcu; Kahveci, Arda Güler, Yıldız; Yılmaz

Pronostico Austria-Turchia 2 luglio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per gli ottavi di finale degli Europei di Calcio

Le nostre scommesse su Austria-Turchia

14 precedenti tra queste due nazionali, con 6 vittorie dell’Austria, 7 vittorie della Turchia e 1 solo pareggio. Le due squadre si sono sfidate di recente, in un amichevole di fine marzo, vinta con un tennistico 6-1 dall’Austria che è favorita anche in questo match, ma non sarà cosi semplice. Contro la Repubblica Ceca abbiamo visto un numero di cartellini altissimo, un classico con in campo la Turchia che continua ad avere un numero di cartellini medi davvero elevato. Come per l’ultima sfida del girone, anche qui andiamo sulle scommesse sulle sanzioni, anche se al momento non troviamo ancora le quote.

PREVISIONE: TURCHIA PIU CARTELLINI

