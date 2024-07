Pronostico Spagna-Germania 5 luglio 2024. Venerdì iniziano i quarti di finale di Euro 2024 e i padroni di casa della Germania sfideranno la Spagna in uno degli scontri più interessanti di questi europei di calcio, un match che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Pronostico Spagna-Germania 5 luglio 2024: probabili formazioni

Venerdì 5 Luglio, alle ore 18:00 dalla Stuttgart Arena di Stoccarda, si sfidano Spagna-Germania, quarto di finale degli europei di calcio, Euro 2024, che abbiamo analizzato per voi.

La Spagna di De la Fuente che ha superato la fase a gironi a pieno punteggio senza battute d’arresto, travolgendo poi l’esordiente Georgia agli ottavi per 4-1. Yamal, Nico Williams e Morata nel tridente di De La Fuente, che in mezzo al campo non rinuncia alla qualità di Rodri, Ruiz e Pedri.

La Germania di Nagelsmann gioca in casa e ha dimostrato di avere una rosa di giocatori compatta e offensiva che si è lasciata frenare solo dal pareggio con la Svizzera nella fase a gironi. Torna Tah dalla squalifica e ora Rudiger è al meglio, la coppia rocciosa vista nelle prime due partite è di nuovo ricomposta. In avanti Musiala, Wirtz e ballottaggio serrato Havertz-Fullkrug.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Pronostico Spagna-Germania 5 luglio 2024: le quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per i quarti di finale degli europei di calcio, Euro 2024.

Le nostre scommesse su Spagna-Germania

Iniziamo col dire che anche le giocate sugli ottavi di finale sono andate bene (4-2) e portano il rendimento totale con le free pick di questo europei di calcio a +4.25 unità, un ottimo profitto per una competizione mai semplice.

Veniamo ora alle scommesse su questo big match. Abbiamo visto che sia tedeschi che spagnoli stanno segnando con facilità, noi però andiamo contro questa idea e giochiamo su una sfida tirata e con poche reti, vista anche la posta in palio molto alta, con alcuni che si spingono addirittura a dare questo match già come una finale anticipata, visti i problemi delle altre nazionali maggiori come Francia ed Inghilterra che hanno un pò deluso, come il Portogallo di CR7.

Nel corso della storia la nazionale spagnola e quella tedesca si sono incontrate 26 volte con dei risultati che rivelano ancora una volta quanto equilibrato lo scontro tra queste due squadre sia: 8 vittorie per la Spagna, 9 pareggi e 9 vittorie per la Germania con 32 goal segnati dagli spagnoli e 31 dai tedeschi. L’ultima volta che i due team si sono incontrati era il 27 Novembre 2022 quando il match terminò 1-1 nella fase a gironi. Impossibile dimenticare però la goleada della Roja in Nations League che travolse la nazionale tedesca per 6-0. Le due nazionali non si incontrano in una partita agli Europei dalla finale del 2008, quando la Spagna vinse il primo dei suoi due Campionati Europei consecutivi battendo i tedeschi in finale grazie ad un gol di Fernando Torres. Il 6-0 in Nations Legue è l’unico Over 2.5 gol negli ultimi 7 precedenti tra queste nazionali, andiamo con Under.

PREVISIONE: UNDER 2.5 @1.82

