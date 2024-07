Pronostico Portogallo-Francia 5 luglio 2024. Venerdì sera si gioca anche il secondo quarto di finale di questi europei di calcio, il match tra Portogallo-Francia che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Pronostico Portogallo-Francia 5 luglio 2024: probabili formazioni

Venerdì 5 Luglio, alle ore 21:00 dal Volksparstadion di Amburgo, si sfidano Portogallo-Francia, quarto di finale degli europei di calcio, Euro 2024, che abbiamo analizzato per voi.

Nella fase a gironi, inoltre, entrambe le nazionali hanno subito piccole battute d’arresto. Il Portogallo per esempio è stato sorpreso nello 0-2 contro la Georgia. Martinez dovrà recuperare i suoi big dopo i 120′ giocati contro la Slovenia, Pepe su tutti, che ha chiuso stremato. L’ex CT del Belgio potrebbe comunque riproporre la stessa formazione vista agli ottavi, anche se davanti Diogo Jota scalpita per una maglia da titolare.

La Francia invece è stata fermata sul 1-1 dalla Polonia e la squadra transalpina sta faticando maledettamente a trovare la via del gol (finora 2 autoreti e a un gol su rigore), nonostante la qualità e il potenziale offensivo che sta deludendo, ad iniziare dalla stella, Kylian Mbabbè che, contro il Belgio, è stato protagonista di una gara appena sufficiente ed è stato aspramente criticato in Francia. Deschamps dovrà fare a meno dello squalificato Rabiot, che potrebbe essere sostituito da Camavinga. La linea difensiva dovrebbe essere confermata in toto, mentre in attacco dovrebbe esserci di nuovo il ballottaggio tra Dembelé e Thuram, da affiancare a Mbappé e Griezmann.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Ronaldo.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann.

Pronostico Portogallo-Francia 5 luglio 2024: le quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per i quarti di finale degli europei di calcio, Euro 2024.

Le nostre scommesse su Portogallo-Francia

Iniziamo col dire che anche le giocate sugli ottavi di finale sono andate bene (4-2) e portano il rendimento totale con le free pick di questo europei di calcio a +4.25 unità, un ottimo profitto per una competizione mai semplice.

I precedenti testa a testa della nazionale portoghese e francese parlano chiaro: sono i Blues ad avere i dati e le statistiche dalla loro parte con 19 vittorie della Francia, 3 pareggi e solo 6 vittorie del Portogallo. Anche le reti sono in maggior numero sul fronte francese con una media gol di 1.85 a partita contro 1.10 dei lusitani.

Quello di Amburgo sarà il quinto incontro in assoluto tra le due nazionali nei Campionati Europei. Le statistiche sorridono alla Francia che ha perso soltanto una volta negli ultimi 14 match disputati contro i lusitani, anche se l’unica sconfitta è arrivata nel 2016 allo Stade De France, nella finale degli Europei organizzati in casa.

Dati alla mano è la squadra di Martinez ad avere la percentuale maggiore di possesso palla rispetto alla Francia, e neanche di poco visto che il dato dei lusitani si attesta al 65% contro il 54% dei Les Blues. Il nostro consiglio è un maggior possesso palla dei portoghesi anche in questa sfida, nonostante la giocata non andrà nei bilanci, anche perchè nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile la quota su questa tipologia di giocata tra i nostri bookmakers partner.

TIPS: PORTOGALLO (1X2 POSSESSO PALLA)

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB