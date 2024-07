Pronostico Inghilterra-Svizzera 6 luglio 2024. Attenzione alla Svizzera che, dopo aver battuto l’Italia, insidia anche l’Inghilterra, un match che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Pronostico Inghilterra-Svizzera 6 luglio 2024: probabili formazioni

Sabato 6 Luglio, alle ore 18:00, sarà la Dusseldorf Arena ad ospitare Inghilterra-Svizzera, quarto di finale degli europei di calcio, Euro 2024, che abbiamo analizzato per voi.

Sulla carta l’Inghilterra apre da netta favorita, anche per la vittoria finale della competizione, grazie alla grande rosa a disposizione del ct, anche se la nazionale dei tre leoni ha dimostrato non poche difficoltà durante la fase a gironi e anche per superare la Slovacchia. Un po’ di dubbi per Matthew Southgate. A partire dalla difesa: Guehi è squalificato, Konsa è il candidato a sostituirlo. Poi: Shaw può giocare? Se il terzino non scenderà in campo, la sua convocazione sarà un vero caso. Foden fin qui ha deluso, ma è in vantaggio su Gordon. A centrocampo chance per Gallagher.

Sappiamo invece tutti contro chi è passata la Svizzera agli ottavi, contro un Italia dominata 2-0 dagli elvetici che stanno dimostrando di avere un gruppo compatto e temibile per tutti. La nazionale di Yakin ha dimostrato grande carattere, intelligenza nella gestione della palla e nella fase difensiva e la formazione dovrebbe rimanere fondamentalmente quella che ha abbattuto gli azzurri, con un solo cambio all’orizzonte: Widmer torna dalla squalifica ed è un titolarissimo. Potrebbe fargli posto Rieder.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa, Gomez; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas

Pronostico Inghilterra-Svizzera 6 luglio 2024: le quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per i quarti di finale degli europei di calcio, Euro 2024.

Le nostre scommesse su Inghilterra-Svizzera

Nel corso della storia la nazionale inglese e quella svizzera si sono incrociate 27 volte con i seguenti risultati: 18 vittorie per l’Inghilterra, 6 pareggi e 3 vittorie per la Svizzera con 59 gol messi a segno dagli inglesi e solo 20 dagli svizzeri. L’ultima volta che si sono incontrate queste due squadre è stata nell’amichevole del 23 Marzo di due anni fa, terminata 2-1 e nella quale segnarono Kane ed Embolo. Con l’Inghilterra vista nelle ultime sfide, e la sorprendete Svizzera, non vediamo gli inglesi così favoriti, e non è impossibile pensare ad un primo tempo ancora in pareggio (la selezione che avevamo provato sulla Svizzera anche contro l’Italia, ma che purtroppo non ci ha ripagato).

PREVISIONE: X PRIMO TEMPO @2.00

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB