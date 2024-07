Pronostico Olanda-Tuchia 6 luglio 2024. Sabato sera si completa il quadro dei quarti di finale degli Europei di calcio, un match che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, quote e consigli per le scommesse su Euro 2024.

Pronostico Olanda-Tuchia 6 luglio 2024: probabili formazioni

Sabato 6 Luglio, alle ore 21:00 la Red Bull Arena di Lipsia farà da cornice ad Olanda-Tuchia, quarto di finale degli europei di calcio, Euro 2024, che abbiamo analizzato per voi.

L’Olanda, dopo aver chiuso il girone in calo (1 vittoria all’esordio, seguita dal pareggio con la Francia e dalla sconfitta con l’Austria), ha convinto con un netto 3-0 sulla Romania agli ottavi. Koeman potrebbe confermare quasi in toto la formazione che ben ha figurato agli ottavi contro la Romania, ma nel tridente dietro a Depay scalpita Malen. L’attaccante del Borussia Dortmund potrebbe sostituire Bergwijn come esterno destro, oppure essere usato nuovamente come arma a partita in corso.

Due vittorie e una sconfitta (contro il Portogallo) per la Turchia ai gironi, con la squadra di Montella che è stata poi l’ultima a passare gli ottavi di finale grazie al 2-1 sull’Austria. Il ct italiano recupera il suo capitano e leader Calhanoglu, squalificato contro l’Austria agli ottavi, ma dovrà fare a meno di Kokcu e Yuksek sempre per squalifica. Oltre ai problemi in mediana, l’allenatore italiano potrebbe riconfermare l’esperimento visto agli ottavi con Arda Guler come falso nueve.

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.

Turchia (3-4-3): Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci; Muldur, Ozcan, Calhanoglu, Kadioglu; Yilmaz, Guler, Yildiz.

Pronostico Olanda-Tuchia 6 luglio 2024: le quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per i quarti di finale degli europei di calcio, Euro 2024.

Le nostre scommesse su Olanda-Tuchia

I precedenti tra queste due formazioni ci parlano di 6 vittorie per l’Olanda, 3 successi per i turchi e anche 3 pareggi. Lo scontro più recente, le qualificazioni ai mondiali di calcio, gli Orange umiliarono i turchi con un tennistico 6-1. Per l’Olanda non sarà così facile questo match, ma anche per questa sfida ci aspettiamo di vedere gol e spettacolo, con le formazioni che si presentano entrambe da 2 Over 2.5. In questi europei tutte le 4 partite della Turchia hanno visto realizzare più di 3 gol totali, mentre per l’Olanda contiamo 3 Over e 1 solo Under.

PREVISIONE: OVER 2.5 @1.80

