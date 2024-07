Pronostico Spagna-Francia 9 luglio 2024. La prima semifinale di Euro 2024 si gioca martedì sera e vedrà di fronte la Spagna, che finora è stata la nazionale più convincente, e una Francia che pur faticando è arrivata fino al penultimo atto degli europei di calcio in Germania.

Pronostico Spagna-Francia 9 luglio 2024: probabili formazioni

Vediamo le analisi e i consigli per le scommesse su Spagna-Francia in campo martedì sera all’Allianz Arena di Monaco, match valido per la semifinale degli europei di calcio in Germania, Euro 2024.

La Francia non vince il titolo continentale da 24 anni, e sogna il trionfo in questa edizione di Euro 2024, anche se i francesi non sono riusciti, sin qui, ad esprimere tutto il loro potenziale visto che Mbappé e compagni sono giunti alle semifinali senza segnare nemmeno un goal su azione (tre goal complessivi, uno su calcio di rigore, mentre gli altri due sono maturati in seguito a due autoreti). Tuttavia, dopo aver superato Belgio e Portogallo (ai rigori) la Francia raggiunge ancora una volta la top 4 di uno dei massimi tornei internazionali. Per la formazione torna Rabiot dopo la squalifica, si riappropria di un posto sulla linea mediana. Davanti con Mbappé (se si riprenderà) c’è Thuram dopo l’esclusione a sorpresa.

Delle quattro nazionali giunte alla fase clou del torneo la Spagna è stata quella più convincente. Dopo aver dominato un girone che comprendeva anche Italia e Croazia, le Furie Rosse hanno surclassato gli avversari anche nella fase ad eliminazione diretta, rifilando quattro goal alla sorpresa Georgia e trionfando all’ultimo contro la Germania padrona di casa. A livello formazione Yamal, Nico Williams e Morata è il tridente eccezionale di De La Fuente, a centrocampo invece con Fabian Ruiz e Rodri, ma Pedri è out per infortunio.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Grimaldo, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Thuram, Mbappé, Griezmann.

Pronostico Spagna-Francia 9 luglio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per le semifinali degli europei di calcio, Euro 2024.

Le nostre scommesse su Spagna-Francia

Continua il nostro ottimo europeo di calcio con le scommesse e anche ai quarti è continuata l’onda verde, con 4 previsioni centrate su 4 e un bel 8-1 nelle ultime 9 segnalazioni.

ULTIMI PRONOSTICI EURO 2024

🔸Germania-Danimarca: 1 @1.63✅

🔸Inghilterra-Slovacchia: UNDER 2.5 @1.75✅

🔸Francia-Belgio: UNDER 2.5 GOL @1.66✅

🔸Portogallo-Slovenia: PORTOGALLO OVER 1.5 GOL @1.65❌

🔸Romania-Olanda: OVER 2.5 @2.00✅

🔶Spagna-Germania: UNDER 2.5 @1.82✅

🔶Portogallo-Francia: PORTOGALLO (1X2 POSSESSO PALLA)✅

🔶Inghilterra-Svizzera: X PRIMO TEMPO @2.00✅

🔶Olanda-Turchia: OVER 2.5 @1.80✅

In 15 precedenti la Francia ha vinto 7 volte, con 6 vittorie iberiche e solo un paio di pareggi. Lo scontro più recente è in Nations League nel 2021, in una finale vinta 2-1 dai transalpini che ribaltarono la situazione da sotto 0-1 nell’ultima mezzora di gioco con le reti di Benzema ed Mbappe. Proprio Mbappe è il giocatore più atteso per la formazione di Dechamps che ha bisognoso della propria stella per provare a giocarsi questo match. Criticato anche dalla stampa francese, Mbappè è chiamato a fare la differenza e questa volta consigliamo proprio lui a segno, magari dimezzando l’investimento rispetto al solito questa volta.

PREVISIONE: MBAPPE MARCATORE @3.25

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB