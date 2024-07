Pronostico Olanda-Inghilterra 10 luglio 2024. La seconda semifinale di Euro 2024 si gioca mercoledì sera e vedrà l’Olanda che cercherà di mettere in difficoltà la nazionale dei tre leoni che dopo aver superato la Slovacchia ai rigori, anche contro la Svizzera ha rischiato vincendo alla lotteria finale dei penalty.

Pronostico Olanda-Inghilterra 10 luglio 2024: probabili formazioni

Vediamo le analisi e i consigli per le scommesse su Olanda-Inghilterra in campo mercoledì sera dal Signal Iduna Park di Dortmund, match valido per la semifinale degli europei di calcio in Germania, Euro 2024.

Tra le quattro candidate alla vittoria finale, l’Olanda di Koeman è forse quella con qualche mezzo tecnico in meno, ma gli Orange nutrono le loro ambizioni di vittoria finale dopo il netto 3-0 sulla Romania e la vittoria in rimonta ai quarti sulla Turchia. Dopo aver superato i gironi con qualche tentennamento di troppo (ripescata tra le migliori terze), l’Olanda ha cambiato passo ad iniziare dall’attaccante Cody Gakpo che in questo momento è l’attuale capocannoniere di Euro 2024. Come formazione Koeman potrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha rimontato la Turchia, con l’unico ballottaggio che al momento sembra essere quello tra Bergwijn e Malen. L’attaccante del Borussia Dortmund però, dopo la doppietta gli ottavi contro la Romania, non è entrato contro la Turchia e per questo motivo appare maggiormente possibile il suo ingresso a partita in corso.

L’Inghilterra arriva alle semifinali per il secondo Europeo di fila ma tutti vogliono la vittoria finale e ogni altro risultato sarebbe una bocciatura per il lavoro di Southgate, anche perchè finora la nazionale dei tre leoni ha convinto poco e offerto prestazioni nettamente inferiori al potenziale di una delle rose più complete e di maggior qualità di questo europeo, con nomi come Jude Bellingham (che ha salvato gli inglesi da una clamorosa eliminazione per mano della Slovenia) e Bukayo Saka. In formazione Southgate ritrova Guehi in difesa, al rientro dalla squalifica e che dovrebbe riprendersi il posto da titolare in difesa al posto di Konsa. Per il resto appare probabile che il CT inglese confermi gli uomini che hanno eliminato la Svizzera ai rigori, con il tridente composto da Saka, Bellingham e Foden alle spalle di Kane.

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Pronostico Olanda-Inghilterra 10 luglio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per le semifinali degli europei di calcio, Euro 2024.

Le nostre scommesse su Olanda-Inghilterra

Continua il nostro ottimo europeo di calcio con le scommesse e anche ai quarti è continuata l’onda verde, con 4 previsioni centrate su 4 e un bel 8-1 nelle ultime 9 segnalazioni.

ULTIMI PRONOSTICI EURO 2024

🔸Germania-Danimarca: 1 @1.63✅

🔸Inghilterra-Slovacchia: UNDER 2.5 @1.75✅

🔸Francia-Belgio: UNDER 2.5 GOL @1.66✅

🔸Portogallo-Slovenia: PORTOGALLO OVER 1.5 GOL @1.65❌

🔸Romania-Olanda: OVER 2.5 @2.00✅

🔶Spagna-Germania: UNDER 2.5 @1.82✅

🔶Portogallo-Francia: PORTOGALLO (1X2 POSSESSO PALLA)✅

🔶Inghilterra-Svizzera: X PRIMO TEMPO @2.00✅

🔶Olanda-Turchia: OVER 2.5 @1.80✅

In 14 precedenti tra queste due nazionali si contano solo 2 vittorie inglesi, 5 successi Orange e ben 7 pareggi, ovvero il 50% degli scontri diretti tra queste due squadre si sono chiuse col segno X che segnaliamo anche per questa sfida, ma solo per il Primo tempo, una giocata che con gli inglesi ci ha ripagato anche lo scorso turno nel match contro la Svizzera in cui andarono all’intervallo sullo 0-0.

PREVISIONE: PAREGGIO PRIMO TEMPO @2.00

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB