La partita di finale di Euro 2024, si gioca domenica 14 luglio, alle ore 21, nella capitale della Germania, Berlino e vede scendere sul tereno di gioco le furie rosse della Spagna e i leoni d’Inghilterra. Pronostico Spagna-Inghilterra, quote scommesse e risultato finale per questa partita finale dei campionati europei di calcio.

Come si presentano Spagna e Inghilterra alla partita finale di Euro 2024?

La nazionale spagnola, allenata dal tecnico Luis de la Fuente, arriva a questa finale dei campionati europei di calcio Euro 2024, avendo vinto tutte le partie giocate contro Croazia, Italia e Albania nei gironi e contro Georgia, Germania e Francia nel tabellone principale, tutte nei 90 minuti dei tempi regolamanteri,

L’Inghilterra invece ha faticato molto di più nel suoi cammino a questo match di finale. Nel girone ha battuto la Serbia, e a pareggiato contro Danimarca e Slovenia.

Nel tabellone principale ha eliminati la Slovacchia 2 a 1 ai tempi suplementati, ha pareggiato 1 a 1 contro la Svizzera, poi eliminata ai calci di rigore e ha battuto l’Olanda in semifinale per 2 a 1, con la rete della vittoria messa a segno nei minuti finali.

Quote offerte dai bookmaker per Spagna-Inghilterra

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita di finale di Euro 2024, sono molto equilibrate, ma con una leggera preferenza per la vittoria delle furie rosse di Spagna.

La vittoria della nazionale spagnola è offerta a quota 2.40 su Betflag e su Netbet, il pareggio giocato a quota 2.90, la vittoria della nazionale inglese inserita in lavagna a quota 3.40.

Probabili Formazioni Spagna-Inghilterra

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Pronostico Spagna-Inghilterra finale di Euro 2024

Le furie rosse di Spagna arrivano a questa finale per noi come la nazionale favorita per la vittoria. Infatti la Spagna ha eliminato nel suo cammino per la finale due nazionali molto forti come Germania e Francia. L’inghilterra ha stentato molto, anche se è arrivata a questa partita finale. Pronostico vittoria Spagna a quota 2.38 su Sisal

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 4 Per i nuovi clienti fino a 2.024 € di BONUS

Il bonus benvenuto di Goldbet offre Fino a 24€ in Bonus Sport e Virtual + Fino a 1.000€ di Bonus Scommesse. 4.5 Visita il Sito Recensione