Giovedì 7 settembre 2023, alle ore 20.45, scendono in campo per il gruppo B, di qualificazione agli europei di calcio che si disputeranno in Germania da 14 giugno al 14 luglio, i padrono di casa della Francia, che ospitano l’Irlanda. Pronostico Francia-Irlanda Euro 2024, quote scommesse e possibile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il team di casa della Francia, allenata da Mister Didier Deschamps, guida il gruppo B con 12 punti, frutto di 4 partite giocate e vinte, l’ultimo successo ottenuto in casa per 1 a 0 contro la Grecia.

La squadra ospite dell’Irlanda, arriva a Parigi, al terzo posto in classifica con soli 3 punti conquistato dopo 3 partite giocate. Il solo successo ottenuto dalla formazione irlandese è la vittoria casalinga per 3 a 0 ottenuta contro Gibilterra.

Probabili Formazioni Francia-Irlanda

FRANCIA(4-2-3-1): Maignan, Pavard, Konate’, Upamecano, Theo Hernandez, Touchameni, Camavinga, Coman, Griezmann, Mbappe’, Muani. All. Deschamps

IRLANDA(3-4-2-1): Bazunu, Collins, Egan, O’ Shea, Knight, Cullen, McGrath, McClean, Smallbone, Obafemi, Ferguson. All. Kean

Quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per il match tra Francia-Irlanda, vedono la vittoria dei padroni di casa della Francia nettamente favorita.

Segno 1 offerto vincente a quota 1.21 su Sisal e a quota 1.22 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 6.50, la vittoria ospite pagata 12 volte la posta giocata.

Pronostico Francia-Irlanda Euro 2024

Troppo il divario tecnico tra le due formazioni, per pensare che la Francia non batte la squadra irlandese in casa. La squadra transalpina è anche tra le grandi favorite per la vittoria finale di Euro 2024. Pronostico Over 2.5 a quota 1.70 sia su Bullibet che su Netbet.

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-0 / 4-0 /2-0

