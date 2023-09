Venerdì 8 settembre 2023, si gioca la partita tra i padroni di casa della Slovacchia, che ospitano la nazionale portoghese, per un match del gruppo J, di qualificazione ai campionati europei di Germania 2024. Pronostici Euro 2024: Slovacchia-Portogallo, match del Gruppo J di venerdì 8 settembre 2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La nazionale di casa della Slovacchia, è al secondo posto in classifica nel Gruppo J, con 10 punti in 4 gare giocate, proprio dietro al Portogallo capolista con 12. Il rullino di marica della nazionale di casa, ha visto 3 vittorie e un pareggio ottenuto in casa per 0 a 0 contro il Lussemburgo.

La formazione portoghese, arriva a Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca, con 4 partite di qualificazione a Euro 2024 giocate e vinte, l’ultima in trasferta per 1 a 0 sul campo dell’Islanda.

Probabili Formazioni di Slovacchia-Portogallo

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekakir, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Hamsik; Suslov, Polievka, Mak. All. Calzona

Portogallo (3-4-3): D. Costa; Ruben Dias, D. Pereira, Pepe; Cancelo, R. Neves, Bruno Fernandes, Dalot; Bernando Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. All. Martinez

Quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono il Portogallo nettamente favorito per la vittoria della partita. Segno 2 bancato vincente a quota 1.45 sia su Bullibet che su Netbet, il pareggio giocato a quota 4.50, la vittoria interna a quota 7.50.

Pronostici Euro 2024: Slovacchia-Portogallo

Il Portogallo ha una nazionale con più talento che la Slovacchia, ma attenzione che gli slovacchi dopo il passo falso in casa contro il lussemburgo, hanno poi vinto contro Bosnia e Islanda. Pronostico Over 2.5 a quota 1.85 sia su Marathonbet che su Sisal

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-1 / 1-2 /1-1

