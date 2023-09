Per il Gruppo A, di qualificazione ai campionato di calcio Euro 2024, in programma in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio 2023, venerdì 8 settembre, alle ore 18, si gioca il match tra la nazionale di casa, la Georgia, che ospita le furie rosse della Spagna. Pronostico Georgia-Spagna di Euro 2024, risultato esatto e quota scommesse.

Come arrivano le due nazionali a questa partita?

La nazionale di casa della Georgia, arriva a questa partita casalinga contro la Spagna, valida per Euro 2024, con 4 punti raccolti dopo 3 partite giocate, frutto della vittoria ottenuta in trasferta a Cipro per 2 a 1, del pareggio casalingo contro la Norvegia per 1 a 1 e della sconfitta subita in Scozia per 2 a 0.

La Spagna, arriva in Georgia avendo giocato solo due partite del Gruppo A, dove ha ottenuto una vittoria contro la Norvegia in casa e ha subito una sconfitta con la Scozia per 2 a 0. La Scozia guida il girone con 12 punti a punteggio pieno.

Probabili Formazioni Georgia-Spagna

GEORGIA (4-4-1-1): Mamardashvili; Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali; Lobjanidze, Kvekveskri, Gagnidze, Kvaratskhelia; Kiteishvili; Mikaudatze. Allenatore: Willy Sagnol.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Olmo; Morata. Allenatore: Luis de la Fuente.

Quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte per questo match tra Georgia-Spagna, vedono la vittoria della squadra iberica, nettamente favorita. Segno 2 giocato vincente a quota 1.30 sia su Netbet che su Sisal, il pareggio bancato a quota 5.25, la vittoria interna a quota 9.50.

Pronostico Georgia-Spagna di Euro 2024

La nazionale spagnola non crediamo abbia molte difficoltà a superate l’ostacolo della nazionale delle Georgia e portare a casa i 3 punti per rilanciarsi nel Gruppo A. Pronostico 2

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita con poche reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-1 / 0-2 /0-3

