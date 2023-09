Per il Gruppo I di qualificazione ai campionati europei di calcio, in programma il prossimo anno in Germania, oggi 9 settembre 2023, alle ore 20.45, si gioca il match tra i padroni di casa delle Romania, che ospitano la nazionale israeliana. Pronostico Romania-Israele, match di qualificazione a Euro 2024 del 9 settembre 2023, scopri il nostro pronostico gratuito e il possibile risultato finale.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La Romania arriva a questo match casalingo contro Israele, valido per il gruppo I di qualificazione ai campionati di calcio europei di Germania 2024, al secondo posto in classifica con 8 punti, 2 in meno della Svizzera capolista, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi.

La nazionale di Israele, si presenta a Bucarest, con 7 punti in classifica dopo 4 partite giocate, con 2 vittorie ottenute contro Bielorussia in trasferta e Andorra in casae del pareggio casalingo 1 a 1 contro il Kosovo e della pesante sconfitta subita in Svizzera per 3 a 0.

Probabili Formazioni di Romania-Israele

ROMANIA(5-3-2): Moldovan, Manea, Burca, Nedelcerau, Dragusin, Sorescu, Hagi, Stanciu, Screciu, Alibec, Coman. All. Iordanescu

ISREAELE(4-3-3): Glazer, Dasa, Shlomo, Goldberg, Revivo, Safuri, Lavi, Kanichowsky, Solomon, Weissman, Haziza. All. Hazan

Quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dalle case di scommessa per questa partita, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa della Romania. Successo interno bancato a quota 1.95 su Netbet e a quota 1.99 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria esterna è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Romania-Israele, match di qualificazione a Euro 2024

La Romania è sicuramente favorita per questa partita interna contro Israele, nazionale che ha fatto fatica a battere in casa Andorra, piegata solo per 2 a 1. Pronostico Romania e piu 2.5 a quota 2.45 su Sisal e su Bullibet

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-0 / 3-1 /4-1

