Per le partite di qualificazione a Euro 2024, sabato 10 settembre 2023, alle ore 20.45, si gioca per il Gruppo E, il match tra la nazionale di casa, l’Albania che ospita la Polonia. Pronostico Albania-Polonia di Euro 2024, risultato esatto e quota scommesse per questo match di calcio

Come arrivano le due nazionali a questa partita?

La nazionale albanese di calcio, arriva a questa partita di qualificazione per i prossimi campionati europei di calcio, in programma in Germania il prossimo anno, seconda in classifica nel Gruppo E con 7 punti, dopo 4 partite giocate, ad un solo punto dalla Repubblica Ceca capolista, e con un punto di vantaggio sulla Polonia terza.

La Polonia, allenata dal tecnico Fernando Santos, ha raccolto solo 6 punti nelle prime quattro partite giocate, vincendo in casa contro Albania e Isole Faroe e perdendo in trasferta contro Repubblica Ceca e Moldavia.

Probabili Formazioni di Albania-Polonia

ALBANIA (3-5-2): Berisha, Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N.Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. Allenatore: Sylvinho

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Cash, Kiwior, Bednarek, Frankowski; Zielinski, Linetty; Bielik, Szymanski, Karbownik; Lewandowski. Allenatore: Santos.

Quote offerte dai bookmaker per questo match

Partita equilibrata secondo i bookmaker questa tra Albania e Polonia. Vittoria interna giocata a quota 3.40, sia su Sisal che su Bullibet, il pareggio offerto a quota 3.25, la vittoria esterna della Polonia a quota 2.40.

Pronostico Albania-Polonia di Euro 2024

La nazionale albanese, arriva dall’ottimo pareggio per 1 a 1, ottenuto giovedì sera nella difficile trasferta contro la Repubblica Ceca, la Polonia ha battuto sempre giovedì le Isole Faroe per 2 a 0. Pronostico 1X a quota 1.66 su Marathonbet e su Netbet.

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita con poche reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 1-0 /0-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.