Per i gironi di qualificazione ai prossimi campionati europei di calcio, questa sera alle ore 18, per il Gruppo D, si gioca il match tra i padroni di casa dell’Armenia che ospitano la Croazia. Pronostico Armenia-Croazia, quote scommesse e probabili risultato esatto per questa partita del 11 settembre 2023.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La nazionale di casa dell’Armenia, arriva a questa partita casalinga contro la Croazia, valida per le qualificazioni a Euro2024, seconda in classifica con 7 punti, frutto di 1 sconfitta, due vittorie e del bel pareggio strappato per 1 a 1 la scorsa settimana sul difficile campo della Turchia.

La Croazia, allenata da Mister Zlatko, arriva in Armenia, con gli stessi punti della nazionale di casa, 7, ma con una partita giocata in meno e staccata di 3 lunghezze dalla capolista Turchia, che però ha giocato due partite in più.

Le probabili formazioni di Armenia-Croazia

Armenia: Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos

Croazia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024

Le quote offerte dai bookmaker, vedono la vittoria esterna della nazionale Croata ampiamente favorita. Segno 2 giocato vincente a quota 1.44 su Sisal e su Bullibet, il pareggio offerto a quota 4.50, la vittoria dei padroni di casa a quota 7.50.

Pronostico Armenia-Croazia

La nazionale croata è sicuramente favorita per questa partita, vista la classe dei suoi giocatori e la grande esperienza internazionale. Ma attenzione perche l’Armenia ha già stupito, pareggiando in Turchia e vincendo in Galles. Preferiamo puntare su Gol SI a quota 2.05 su Netbet e a quota 2.10 su Marathonbet.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Armenia-Croazia, vi consigliamo queste tre possibilità: 0-1 / 1-1 / 1-2

