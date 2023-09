Questa sera 11 settembre 2023, alle 0re 20.45, per il Gruppo J di qualificazione ai campionato di calcio europeo di Germania 2024, si affrontano le nazionali di Islanda e Bosnia Erzegovina. Pronostico Islanda-Bosnia, match di qualificazione a Euro 2024 del 11 settembre 2023, scopri il pronostico dei nostri esperti e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa dell’Islanda, arriva a questo match di qualificazione a Euro 2024, con soli 3 punti conquistati dopo 5 giornate giocate, frutto di 4 sconfitte e della vittoria ottenuta in trasferta per 7 a 0 sul campo del modesto Liechestein, e ormai eliminata dalla corsa qualificazione.

La Bosnia Erzegovina arriva in Islanda, al quarto posto in classifica con 6 punti conquistati, frutto di 3 sconfitte e delle vittorie ottenute contro Liechestein e Islanda nel match di andata e deve per forza vincere per tenere accesa una speranza di qualificazione.

Probabili Formazioni di Islanda-Bosnia

Islanda: Runarsson; Lunddal, Palsson, Sampsted, Finnsson; S Magnusson, Traustason, Gudmundsson, Porsteinsson; Finnbogason, Haraldsson

Bosnia-Erzegovina: Sehic; Milicevic, Hadzikadunic, Kolasinac; Dedic, Nalic, Pjanic, Krunic, Demirovic; Dzeko, Bilbija

Quote offerte dai bookmaker per questo match

Partita molto equilibrata è quella che si prospetta dalle quote offerte dalle case di scommessa quella tra Islanda e Bosnia Erzegovina. Segno 1 vincente bancato 3 volte la posta giocata sia su Marathonbet che su Bullibet, il pareggio giocato a quota 3.20, mentre la vittoria esterna pagata a quota 2.45.

Pronostico Islanda-Bosnia

La nazionale islandese deve vincere per onorare i colori della maglia e per conquistare i primi 3 punti in casa, la Bosnia per cercare di restare ancora in corsa per un posto di qualificazione. Pronostico GOL SI a quota 2 sia su Sisal che su Netbet

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-1 / 1-1 /1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.