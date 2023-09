Pronostico Italia-Ucraina 12 settembre 2023. Martedì tornano in campo gli azzurri in una partita da non sbagliare per le qualificazioni ad Euro 2024. Brutto esordio per Spalletti nel pareggio contro la Macedonia, sempre indigesta per gli azzurri, ma ora ci sarà l’esordio in casa (si gioca a San Siro). Vediamo analisi, statistiche, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio.

Pronostico Italia-Ucraina 12 settembre 2023: lo stato di forma delle nazionali

Dopo il deludente pareggio ottenuto in casa della Macedonia del Nord, l’Italia torna subito in campo contro l’Ucraina a San Siro, partita da non sbagliare per le qualificazioni agli Europei del 2024. Per Spalletti, dopo l’amaro 1-1 di Skopje, arriva il debutto casalingo contro l’Ucraina, seconda nel Gruppo C con tre punti – e una partita in più – dell’Italia. Il nuovo commissario tecnico si affida anche alla storia, che vede gli azzurri imbattuti in otto precedenti, per centrare la prima vittoria personale.

Di fronte agli azzurri ci sarà un avversario tutt’altro che comodo: l’Ucraina di Rebrov sta vivendo un buon momento ed è reduce dall’incoraggiante pareggio casalingo contro l’Inghilterra, capolista del girone e ormai lanciata verso la qualificazione alla fase finale del Campionato europeo.

Pronostico Italia-Ucraina 12 settembre 2023: Probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Luciano Spalletti ha anticipato al termine del pari con la Macedonia del Nord che effettuerà rotazioni contro l’Ucraina, sia per questioni tecniche, sia per via della stanchezza accumulata da alcuni elementi su un campo al limite della praticabilità. Tra i pali sarà confermato il vice-capitano Donnarumma, seppur incerto sabato scorso, mentre in difesa Bastoni, Dimarco e Di Lorenzo non sembrano in discussione. La novità dovrebbe essere Scalvini al centro, così come in regia dovrebbe toccare a Locatelli. Davanti, dovrebbe esserci la conferma per capitan Immobile, in gol in Macedonia, con Raspaori possibile novità e Zaccagni ai lati. Hanno lasciato il ritiro azzurro per infortunio Mancini e Politano, convocato Orsolini.

L’Ucraina dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 il cui terminale offensivo sarebbe Yaremchuk. Alle sue spalle, previsto il trio composto da Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate alla stella Zinchenko e a Stepanenko. In difesa, davanti a Bushchan, dovrebbe toccare da destra verso sinistra a Konoplya, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov

ARBITRO: Alejandro Hernandez (Spagna).

STATISTICHE

L’ultimo precedente tra Italia e Ucraina è rappresentato da un’amichevole disputata il 10 ottobre del 2018 e terminata con il punteggio di 1-1 con reti di Bernardeschi e Malinovsky. Nelle qualificazioni agli Europei, invece, le due selezioni non si incrociano dal 2006-2007, quando gli azzurri si sono imposti con doppio successo: 2-0 in casa e 1-2 in trasferta. In 8 precedenti totali, la nazionale italiana non ha mai perso contro l’Ucraina: 6 successi (4 in competizioni ufficiali UEFA) e 2 pareggi (uno a reti bianche e l’ultimo, appunto, per 1-1). Considerando solo le sfide relative alle qualificazioni agli Europei, 9 i gol messi a segno dagli azzurri contro i 2 degli ucraini.

Comparazione quote e pronostici Italia-Ucraina

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida. La vittoria dell’Italia si gioca intorno @1,50 contro il @7 ucraino; @4 il segno «X». Più equilibrio invece in quota tra Under 2.5, favorito @1,72, sull’Over 2.5 visto @2, con il quarto Goal consecutivo italiano dato @2,20, in netto ritardo sul No Goal proposto @1,61. Per quanto riguarda invece il risultato esatto è in pole l’1-0 @5,80, mentre sale @8 l’1-1 dell’ultimo scontro diretto e risultato agguantato da entrambe le nazionali nella partita di sabato.

Per quanto riguarda invece i marcatori del match, il capitano Ciro Immobile punta il bis fissato @2,40, stessa quota di una marcatura di Mateo Retegui, mentre tra gli ospiti bisognerà fare attenzione al duo Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk, @5,50 volte la posta.

