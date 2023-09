Per il Gruppo I di qualificazione ai campionati europie di calcio, in programma il prossimo anno in Germania, questa sera, alle ore 20.45 a Bucarest, la nazionale di casa della Romania ospita il Kosovo. Pronostico Romania-Kosovo, quote scommesse e probabili risultato esatto per questa partita di oggi 12 settembre 2023.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La nazionale rumena, arriva a questo match di qualificazione a Euro 2024, al secondo posto in classifica nel girone I, con 9 punti, due di svantaggio sulla capolista Svizzera e con 1 punto di vantaggio su Israele terzo. La Romania viene dal pareggio casalingo della scorsa settimana per 1 a 1 contro Israele.

Il Kosovo, allenato dal tecnico Primoz Gliha, arriva in Romania con 4 punti conquistati dopo 5 partite giocate, frutto di ben 4 pareggio, l’ultimo per 2 a 2 in casa contro la Svizzera e della sconfitta subita in Bielorussia per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Romania-Kosovo

Romania: Moldovan; Sorescu, Manea, Dragusin, Burca, Bancu; R Marin, M Marin, Stanciu; Mihaila, Alibec

Kosovo: Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Aliti, Paqarada; Vojvoda, V Berisha, Loshaj, Zeneli; Muriqi, Rashica

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024

Per le case da gioco, si preannuncia una partita equilibrata, ma con un leggero vantaggio per la vittoria interna della Romania. Segno 1 offerto a quota 2 su Goldbet e a quota 2.05 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria esterna del Kosovo pagata a quota 3.80.

Pronostico Romania-Kosovo

La Romania deve vincere e sfruttare il fattore casa, dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana contro Israele, ma attenzione a sottovalutare il Kosovo, che ha pareggiato ben 4 delle 5 gare giocate e viene dal pareggio casalingo per 2 a 2 contro la capolista Svizzera. Pronostico 1X a quota 1.25 su Netbet e a quota 1.30 su Marathonbet

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Romania-Kosovo, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-0 / 1-1 / 2-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.