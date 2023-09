Martedì 12 settembre, alle ore 20.45, scendono in campo Israele-Bielorussia, per un match valido per il gruppo I di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024. Pronostico Israele-Bielorussia, match di qualificazione a Euro 2024 del 12 settembre 2023, scopri i nostri pronostici gratuiti, il probabili risultato esatto e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa di Israele, arriva a questa partita casalinga di qualificazione ai campionati europei di calcio, di Germania 2024, al terzo posto nel girone I con 8 punti, dopo 5 partite giocate, ad un punto di distacco dalla Romania seconda e a 3 dalla Svizzera capolista. Nell’ultimo turno giocato Israele ha colto un importante punto esterno sul campo della Romania.

La Bielorussia, allenata dal tecnico spagnolo Carlos Ferrer, arriva a Tel Aviv, con 4 punti in classifica, frutto di 3 sconfitte, un pareggio e della vittoria ottenuta in casa per 2 a 1 contro il Kosovo.

Probabili Formazioni di Israele-Bielorussia

Israele: Da. Peretz; Dasa, Miguel Vitor, Goldberg, Revivo; Do. Peretz, Lavi, Kanichowsky; Gloukh, Weissman, Solomon

Bielorussia: Plotnikov; Polyakov, Volkov, Politevich, Pechenin; Bykov, Ebony, Korzun, Lisakovich; Kontsevoy, Savitskiy

Quote offerte dai bookmaker per questo match

Israele nettamente favorito dalle quote offerte dai principali bookmaker, per questa partita casalinga contro la Bielorussia. Vittoria interna giocata a quota 1.35 sia su Marathonbet che su Goldbet, il pareggio offerto a quota 4.90, la vittoria esterna pagata 8 volte la posta giocata.

Pronostico Israele-Bielorussia

La nazionale israeliana deve vincere questo match casalingo per continuare la sua corsa verso Germania 2023 e tenere il passo di Romania e Svizzera. La Bielorussia per tenere accesa una flebile speranza di qualificazione dovrebbe cercare di vincere, ma riteniamo questa opzione assai improbabile. Pronostico 1

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-0 / 2-0 /3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.