Quote Antepost Qualificazioni Euro 2024. Andiamo a vedere gli uiltimi risultati delle nazionali di calcio impegnate nelle qualificazioni ai prossimi europei, con un occhio di riguardo sull’Italia e sulla prima vittoria di Spalletti da ct. Gli azzurri si rilanciano anche nelle quote per un posto nei primi 2 del girone.

Quote Antepost Qualificazioni Euro 2024: l’Italia vince. Primo successo per Spalletti

L’Italia di Luciano Spalletti non sbaglia a San Siro e vince 2-1 contro l’Ucraina nella sesta giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri vengono trascinati da un super Frattesi, autore di una doppietta nel primo tempo. Al 41′ il gol di Yarmolenko, con “assist” di Dimarco, che riapre il match e che porta gli Azzurri a una ripresa di sofferenza seppur con diverse occasioni fallite davanti a Bushchan e la traversa di Locatelli.

La prima vittoria dell’era Spalletti riaccende il morale di una Nazionale che ora si trova seconda a 7 punti insieme a Ucraina e Macedonia, vittoriosa su Malta.

Il tabellino di Italia-Ucraina 2-1

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco (13′ st Biraghi); Frattesi, Locatelli, Barella (39′ st Cristante); Zaniolo (27′ st Orsolini), Raspadori (27′ st Retegui), Zaccagni (13′ st Gnonto). A disp.: Vicario, Meret, Romagnoli, Darmian, Pessina, Immobile, Casale. All.: Spalletti

Ucraina (4-4-1-1): Bushchan; Mykolenko, Kryvtsov, Zabarnyi, Konoplya; Tsygankov (30′ st Vanat), Zinchenko (30′ st Buyalskyi), Stepanenko (39′ Sydorchuk), Yarmolenko (13′ st Mudryk); Sudakov; Dovbyk (13′ st Yaremchuk). A disp.: Trubin, Lunin, Mykhaylichenko, Popov, Zubkov, Karavaiev, Nazaryna. All.: Rebrov

Arbitro: Hernandez (Spa)

Marcatori: 12′ Frattesi (I), 29′ Frattesi (I), 41′ Yarmolenko (U)

Ammoniti: Mykolenko (U), Konoplya (U), Stepanenko (U)

Quote Antepost Qualificazioni Euro 2024: gli altri risultati

Gruppo A

Norvegia – Georgia 2-1

25’ Haaland (N), 33’ Odegaard (N), 90+1’ Zivzivadze (G)

Spagna – Cipro 6-0

18’ Gavi, 33’ Merino, 70’ Joselu, 73’ 83’ F. Torres, 77’ Baena

Classifica: Scozia 15, Spagna 9, Norvegia 7, Georgia 4, Cipro 0

Gruppo C

Italia – Ucraina 2-1

12’ 28’ Frattesi (I), 41’ Yarmolenko (U)

Malta – Macedonia del Nord 0-2

5’ Elmas, 41’ Manev

Classifica: Inghilterra 13, Italia 7, Ucraina 7, Macedonia del Nord 7, Malta 0

Gruppo F

Belgio – Estonia 5-0

4’ Vertonghen, 18’ Trossard, 56’ 58’ Lukaku, 88’ De Ketelaere

Svezia – Austria 1-3

53’ Greogoritsch (A), 56’ 69’ rig. Arnautovic (A), 90’ Holm (S)

Classifica: Belgio 13, Austria 13, Svezia 6, Azerbaijan 1, Estonia 1

Gruppo I

Israele – Bielorussia 1-0

90+3’ Kanichowsky

Romania – Kosovo 2-0

83’ Stanciu, 90+3’ Mihaila

Svizzera – Andorra 3-0

49’ Itten, 84’ Xhaka, 90+3’ rig. Shaqiri

Classifica: Svizzera 14, Romania 12, Israele 11, Bielorussia 4, Kosovo 4, Andorra 2

Ultimi aggiornamenti quote antepost

Vincere il gruppo C rimane quasi impossibile per l’Italia quotata @8 contro la micro quota @1.08 dell’Inghilterra, ma il 2° posto che vale l’accesso diretto ai prossimi europei di calcio, senza passare dalla forca dei playoffs, è alla portata degli azzurri che si giocano @1.25 contro l’Ucraina ora offerta @3.75 mentre si stacca la Macedonia del Nord @50 volte la posta (fuori dai giochi Malta).

L’Italia si trova a 7 punti in classifica, pari ad Ucraina e alla stessa Macedonia, ma gli azzurri hanno un grande vantaggio, quello di aver giocato una partita in meno rispetto alle avversarie. Per vedere nuovamente gli azzurri in campo si dovrà attendere prima il 14 ottobre per la gara contro Malta, poi il 17 ottobre per l’incontro con l’Inghilterra.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.