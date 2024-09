Venerdì si gioca l’altra partita della 1° giornata di Nations League del girone di ferro, il Gruppo B in cui troviamo anche gli azzurri dell’Italia (che esordiranno con la Francia). Pronostico Belgio-Israele 6 settembre 2024.

Pronostico Belgio-Israele 6 settembre 2024: probabili formazioni

Venerdì sono in campo anche Belgio-Israele in un match valido per la prima giornata di Nations League, con le squadre che fanno parte del girone di ferro, il Gruppo B di cui fa parte anche l’Italia che esordirà contro la Francia.

La notizia più importante è che si giocherà al Nagyerdei Stadion a Debrecen, dopo che la capitale belga di Bruxelles non ha dato l’autorizzazione al match contro Israele per motivi di ordine pubblico. Dopo le discussioni portate avanti dalla Polizia belga, il Governo federale, la Federcalcio belga e l’Assessorato allo sport della città di Bruxelles, l’assessore Benoit Hellings si è deciso a non dare l’autorizzazione all’organizzazione di questa gara nella Capitale, visti i fatti delle guerra di Gaza, che hanno suscitato già diverse manifestazioni in questi mesi a Bruxelles. Belgio che giocherà poi, in casa, contro la Francia il 14 ottobre e contro l’Italia il 14 novembre.

BELGIO: Koen Casteels, Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen, Arthur Theate, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Lois Openda

ISRAELE: Omri Glazer, Eli Dasa, Raz Shlomo, Idan Nachmias, Danny Gropper, Neta Lavi, Ramzi Safuri, Roei Gordana, Dan Biton, Guy Melamed, Eliel Peretz

Pronostico Belgio-Israele 6 settembre 2024: guida tv

La prima partita del girone A di Nations League tra Portogallo e Croazia è in programma alle 20:45 di giovedì 5 settembre ma non sarà visibile in tv, così come le altre gare di Nations League. Fino alla passata edizione, Sky aveva l’esclusiva sulla competizione.

Pronostico Belgio-Israele 6 settembre 2024: migliori quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la prima giornata di Nations League.

Il Belgio è chiaramente favorito, ma la quota è davvero ingiocabile, almeno in singola. Il Belgio agli scorsi europei è uscito agli ottavi contro la Francia, in un match combattuto e deciso solo negli ultimi minuti da un autorete Vertonghen. Il bilancio attuale dei testa a testa tra le squadre è di 2 vittorie del Belgium, 0 vittorie del Israel e 0 pareggi. Andiamo con un no bet per questa sfida.

