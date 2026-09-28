Lunedì l’Italia torna in campo per la seconda giornata di UEFA Nations League in Turchia, contro la nazionale guidata da Montella mentre il Mancini bis sulla panchina azzurra è iniziato male, con lo 0-2 perdente in casa all’Olimpico, contro il Belgio. Pronostico Turchia-Italia 28 settembre 2026.

Pronostico Turchia-Italia 28 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo l’analisi di Turchia-Italia con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla seconda giornata di UEFA Nations League 2026-2027.

Il debutto in Nations League del Mancini-bis alla guida della nazionale è stato deludente e deve essere subito archiviato. L’Italia ha infatti perso all’Olimpico per 0-2 contro il Belgio la settimana scorsa all’esordio della Nations League. Nonostante il ct Mancini sia comunque soddisfatto per la reazione che l’Italia ha avuto nel secondo tempo, bisogna voltare pagina perché c’è già una sorta di spareggio per evitare l’ultimo posto e, quindi, la retrocessione in Lega B.

Contro ci sarà la Turchia di Vincenzo Montella che a sua volta ha iniziato questa competizione con una sconfitta, anche se di misura per 0-1 contro la Francia, con i turchi superati solo da un gol di Mbappè all’inizio della ripresa. L’ultima partita ufficiale tra le due squadre risale al giugno 2021, nella fase a gironi degli Europei vinti dall’Italia. La squadra di Roberto Mancini cominciò la sua cavalcata proprio dalla vittoria sulla Turchia per 3-0 all’Olimpico: a segno Demiral, Immobile e Insigne.

Probabili Formazioni Turchia-Italia

TURCHIA (4-3-3): Altay; Celik, Demiral, Kabak, Elmali; Ozacan, Guler, Kocku; Yunus, Baris Yilmaz, Can Uzun. Ct: Vincenzo Montella

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.

Guida TV Calcio: dove vedere Turchia-Italia?

La partita Turchia-Italia, 2a giornata del Girone A di Nations League 2026-27, si disputerà lunedì 28 2026 dalle ore 20:45 allo stadio Atatürk Spor Kompleksi Matli, nel quartiere Bursa, dove gioca solitamente il Bursaspor. Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play. Dalla mezzanotte ci sarà, inoltre, la differita del match su Sky Sport Calcio.

Migliori quote per Turchia-Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match

Le nostre scommesse su Turchia-Italia

Sono 13 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Turchia e Italia. Il bilancio pende dalla parte degli azzurri con 9 vittorie oltre a 4 pareggi. La Turchia, infatti, non ha mai battuto l’Italia nella sua storia. Non ci aspettiamo un match molto ricco di reti, giochiamo su meno di 3, mentre se saranno precisamente 3 gol totali avremo il rimborso della nostra giocata.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.83

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