Questa settimana prende il via la UEFA Nations League e prende il via anche il Mancini bis alla guida degli azzurri che inizieranno il loro cammino dallo Stadio Olimpico contro l’insidioso Belgio. Pronostico Italia-Belgio 25 settembre 2026.

Pronostico Italia-Belgio 25 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo l’analisi di Italia-Belgio con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla prima giornata di UEFA Nations League 2026-2027.

Quattro partite in undici giorni il Mancini-bis prende il via con un tour de force di Nations League che comincia venerdì 25 settembre all’Olimpico, contro il Belgio di van Bommel, e prosegue con la doppia sfida alla Turchia e la trasferta di Saint-Denis contro la Francia.

Ricordiamo brevemente il funzionamento della competizione. L’Italia è inserita nel gruppo A insieme a Francia, Belgio e Turchia. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificano ai quarti di finale, in programma a marzo 2027. Le due terze con il miglior piazzamento restano nella Lega A, mentre le due terze con il peggior piazzamento e le due quarte meglio classificate disputano gli spareggi per la permanenza/promozione tra Lega A e Lega B contro le quattro seconde classificate dei gironi di Lega B. Le Finals saranno nuovamente disputate tra quattro squadre. La nazione ospitante e le date della fase finale devono ancora essere definite.

Probabili Formazioni Italia-Belgio

ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Frattesi, Fagioli, Dimarco; Kean, Pio Esposito. Ct: Mancini

BELGIO (4-2-3-1) – Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel

Guida TV Calcio: dove vedere Italia-Belgio?

La partita Italia-Belgio, esordio azzurro nel girone di Nations League 2026-27, si disputerà venerdì 25 settembre 2026 dalle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play.

Migliori quote per Italia-Belgio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match

Le nostre scommesse su Italia-Belgio

Gli azzurri in casa sono favoriti e Mancini farà di tutto per portare a casa subito la prima vittoria, ma negli ultimi anni la nostra nazionale ci ha dato molti grattacapi e delusioni, ad iniziare da tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali. Partire col piede giusto alla UEFA Nations League sarebbe importante, ma crediamo che non sarà così immediato battere il Belgio anche se negli ultimi 5 precedenti non abbiamo mai perso contro i belgi, con 3 vittorie e 2 pareggi e proprio sulla X puntiamo, come è stato nell’ultimo scontro in casa sempre alla UNL (del 2024) col 2-2 sempre all’Olimpico dove gli azzurri si portarono avanti sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Cambiaso e Retgui anche se prima De Cuyper accorcia le distanze, e nel secondo tempo Trossard pareggia fissano il risultato finale sul 2-2

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.60

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