Pronostici Calcio Nations League: la guida completa alle scommesse delle partite dal 12 al 14 novembre 2026

Pronostici Nations League 12-15 novembre 2026
Pronostici Nations League
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11 Novembre 2026

La Nations League torna in campo tra giovedì 12 e sabato 14 novembre con la quinta e penultima giornata della fase a gironi, che con ogni probabilità potrà regalare altri verdetti. Pronostici Nations League 12-15 novembre 2026.

Pronostici Nations League 12-15 novembre 2026: programma completo e classifiche

Vediamo il programma che ci aspetta per la 5° giornata di UEFA Nations League. In Lega A Spagna e Portogallo hanno già il pass per i quarti di finale, ma gli altri sei posti sono ancora in gioco e il turno propone scontri diretti pesanti: Olanda-Grecia a pari punti in vetta al Gruppo 2, Serbia-Germania con i tedeschi obbligati a vincere, Inghilterra-Croazia e Portogallo-Danimarca. 

Per l’Italia di Roberto Mancini l’appuntamento è fissato per giovedì sera al Meazza contro la Francia di Zinedine Zidane, capolista del Gruppo 1: gli Azzurri, secondi a 7 punti con il Belgio a 6, si giocano una fetta importante della qualificazione davanti a un San Siro da 57mila spettatori. Tutte le partite sono trasmesse da Sky, mentre Italia-Francia è in chiaro su Rai 1.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 12 novembre
Turchia-Belgio (Lega A, Gruppo 1), ore 18.00
Armenia-Cipro (Lega C, Gruppo 2), ore 18.00
Italia-Francia (Lega A, Gruppo 1), ore 20.45
Cechia-Spagna (Lega A, Gruppo 3), ore 20.45
Inghilterra-Croazia (Lega A, Gruppo 3), ore 20.45
Albania-Finlandia (Lega C, Gruppo 1), ore 20.45
San Marino-Bielorussia (Lega C, Gruppo 1), ore 20.45
Montenegro-Lettonia (Lega C, Gruppo 2), ore 20.45

Venerdì 13 novembre
Moldavia-Kazakistan (Lega C, Gruppo 3), ore 18.00
Olanda-Grecia (Lega A, Gruppo 2), ore 20.45
Serbia-Germania (Lega A, Gruppo 2), ore 20.45
Scozia-Macedonia del Nord (Lega B, Gruppo 1), ore 20.45
Slovenia-Svizzera (Lega B, Gruppo 1), ore 20.45
Slovacchia-Isole Faroe (Lega C, Gruppo 3), ore 20.45
Bulgaria-Islanda (Lega C, Gruppo 4), ore 20.45
Lussemburgo-Estonia (Lega C, Gruppo 4), ore 20.45
Andorra-Gibilterra (Lega D, Gruppo 1), ore 20.45
Liechtenstein-Azerbaigian (Lega D, Gruppo 2), ore 20.45

Sabato 14 novembre
Kosovo-Israele (Lega B, Gruppo 3), ore 15.00
Norvegia-Galles (Lega A, Gruppo 4), ore 18.00
Georgia-Ungheria (Lega B, Gruppo 2), ore 18.00
Portogallo-Danimarca (Lega A, Gruppo 4), ore 20.45
Irlanda del Nord-Ucraina (Lega B, Gruppo 2), ore 20.45
Austria-Irlanda (Lega B, Gruppo 3), ore 20.45
Romania-Polonia (Lega B, Gruppo 4), ore 20.45
Svezia-Bosnia ed Erzegovina (Lega B, Gruppo 4), ore 20.45

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE LEGA A

Le prime due di ogni gruppo vanno ai quarti di finale (andata e ritorno a fine marzo 2027). In questa edizione retrocedono direttamente in Lega B solo le due peggiori quarte: le due migliori terze si salvano, mentre le due peggiori terze e le due migliori quarte vanno agli spareggi contro le seconde della Lega B.

Gruppo 1
Francia 10
Italia 7
Belgio 6
Turchia 0

Gruppo 2
Olanda 8
Grecia 8
Germania 5
Serbia 0

Gruppo 3
Spagna 12
Inghilterra 9
Croazia 3
Cechia 0

Gruppo 4
Portogallo 12
Danimarca 6
Galles 3
Norvegia 3

Pronostici Nations League 12-15 novembre 2026

Pronostici Nations League 12-15 novembre 2026

I big match di Nations League da non perdere

Olanda-Grecia è la partita più equilibrata della giornata: entrambe a 8 punti e ancora imbattute, si sono già divise la posta con il 2-2 di Atene. Chi vince mette una mano sui quarti, mentre un pareggio terrebbe aperta la porta alla Germania. I tedeschi, fermi a 5 dopo tre pareggi in quattro gare e la sconfitta con la Grecia, non hanno alternative alla vittoria a Belgrado contro una Serbia ultima a zero punti e già con un piede in Lega B.

Nel Gruppo 3 la Spagna campione del mondo è già qualificata con quattro vittorie su quattro e fa visita alla Repubblica Ceca ultima a zero. Alle sue spalle l’Inghilterra ospita a Wembley la Croazia, travolta 7-0 all’andata: ai Tre Leoni basta un punto per blindare il secondo posto e i quarti, mentre ai croati serve una vittoria per restare aggrappati alla salvezza diretta.

Il Portogallo ha già chiuso i conti con 12 punti e riceve la Danimarca, seconda a 6 e in corsa per l’altro posto nei quarti, con Galles e Norvegia a 3 punti che si affrontano a Oslo in uno scontro diretto che pesa per la salvezza. Infine alle 18 di giovedì Turchia-Belgio: i Diavoli Rossi di Rudi Garcia, battuti 4-1 a Parigi nell’ultimo turno, devono vincere per tenere il passo dell’Italia in vista dello scontro diretto di domenica a Bruxelles.

Ovviamente abbiamo parlato nello specifico di Italia-Francia in un articolo apposito che TROVATE QUI.

Quote Antepost Nations League: Spagna e Francia favorite

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della Nations League. La Spagna @3 stacca di poco la Francia @3.75. Più staccate l’Inghiterra @5.50 e il Portogallo @6. Indietro l’Italia, gli azzurri si giocano @21 volte la posta.

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