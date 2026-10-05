Altro impegno per la nazionale di Robert Mancini che torna a sfida la Turchia di Montella per la 4° giornata di UEFA Nations League, tra due nazionali che si sono già affrontate pochi giorni fa con un netto 4-1 degli azzurri a Bursa. Pronostico Italia-Turchia 5 ottobre 2026.
Pronostico Italia-Turchia 5 ottobre 2026: analisi e statistiche
Vediamo l’analisi di Italia-Turchia con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla quarta giornata di UEFA Nations League 2026-2027.
L’Italia è reduce dall’incoraggiante 1-1 con la Francia, a seguito del brutto 0-2 al debutto nella competizione contro il Belgio a cui aveva fatto seguito il netto 4-1 proprio in Turchia. Ora gli azzurri di Roberto Mancini tornano ad affrontare i turchi, questa volta in casa a Bologna.
La Turchia di Vincenzo Montella invece è in piena crisi e ancora a quota zero punti in classifica dopo le prime tre giornate. Ha infatti sempre perso segnando una sola rete a fronte di 8 concesse dopo l’ultimo 0-3 in Belgio.
Probabili Formazioni Italia-Turchia
ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Scamacca, Vergara, Mancini. Ct: Mancini.
TURCHIA (4-3-3) – Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Tiknaz, Yuksek; Aydin, Gul, Fakili. Ct: Montella.
Guida TV Calcio: dove vedere Italia-Turchia?
La partita Italia-Turchia, valida per la 4ª giornata di Nations League si disputerà lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play.
Migliori quote per Italia-Turchia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match
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Italia-Turchia
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05/10/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.40
|5.00
|7.50
|1.40
|5.15
|7.20
|1.38
|4.90
|6.60
|1.38
|5.25
|7.00
|1.40
|5.00
|7.25
Le nostre scommesse su Italia-Turchia
Complessivamente si tratta del 15esimo confronto diretto tra le due squadre: finora il bilancio racconta di 10 successi azzurri e 4 pareggi. Nel primo scontro siamo stati smentiti da ben 5 reti, avevamo scommesso Under che riproviamo anche questa volta aspettandoci meno reti questa volta.
PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.95
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
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