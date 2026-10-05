Pronostico Italia-Turchia: analisi, probabili formazioni e scommesse Nations League del 5 ottobre 2026

Pronostico Italia-Turchia 5 ottobre 2026
Pronostici Nations League
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5 Ottobre 2026

Altro impegno per la nazionale di Robert Mancini che torna a sfida la Turchia di Montella per la 4° giornata di UEFA Nations League, tra due nazionali che si sono già affrontate pochi giorni fa con un netto 4-1 degli azzurri a Bursa. Pronostico Italia-Turchia 5 ottobre 2026.

Pronostico Italia-Turchia 5 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo l’analisi di Italia-Turchia con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla quarta giornata di UEFA Nations League 2026-2027.

L’Italia è reduce dall’incoraggiante 1-1 con la Francia, a seguito del brutto 0-2 al debutto nella competizione contro il Belgio a cui aveva fatto seguito il netto 4-1 proprio in Turchia. Ora gli azzurri di Roberto Mancini tornano ad affrontare i turchi, questa volta in casa a Bologna.

La Turchia di Vincenzo Montella invece è in piena crisi e ancora a quota zero punti in classifica dopo le prime tre giornate. Ha infatti sempre perso segnando una sola rete a fronte di 8 concesse dopo l’ultimo 0-3 in Belgio.

Pronostico Italia-Turchia 5 ottobre 2026

Pronostico Italia-Turchia 5 ottobre 2026

Probabili Formazioni Italia-Turchia

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Scamacca, Vergara, Mancini. Ct: Mancini.

TURCHIA (4-3-3) – Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Tiknaz, Yuksek; Aydin, Gul, Fakili. Ct: Montella.

Guida TV Calcio: dove vedere Italia-Turchia?

La partita Italia-Turchia, valida per la 4ª giornata di Nations League si disputerà lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play.

Migliori quote per Italia-Turchia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match

Italia-Turchia
05/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.405.007.50
1.405.157.20
1.384.906.60
1.385.257.00
1.405.007.25

Le nostre scommesse su Italia-Turchia

Complessivamente si tratta del 15esimo confronto diretto tra le due squadre: finora il bilancio racconta di 10 successi azzurri e 4 pareggi. Nel primo scontro siamo stati smentiti da ben 5 reti, avevamo scommesso Under che riproviamo anche questa volta aspettandoci meno reti questa volta.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.95

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