Torna in campo la nazionale azzurra del ct Roberto Mancini, l’Italia che giovedì sera a San Siro ospita la Francia in un big match in testa al Gruppo 1 della UEFA Nations League giunta alla 5° giornata. Pronostico Italia-Francia 12 novembre 2026.

Pronostico Italia-Francia 12 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo l’analisi di Italia-Francia con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla 5° giornata di UEFA Nations League 2026-2027.

A distanza di quasi un mese e mezzo dal 3-1 sulla Turchia, l’Italia torna in campo per gli ultimi due impegni della fase a gironi della competizione europea per nazionali. Gli Azzurri occupano attualmente il 2° posto del Gruppo A, proprio dietro ai transalpini e hanno necessità di vincere entrambe le due partite rimanenti per cullare sogni di primato.

Rispetto all’1-1 dell’andata, la Francia di Zinedine Zidane ritrova invece il fenomeno Kylian Mbappé. Al momento i transalpini sono al comando del girone con 10 punti, sono ancora imbattuti e nell’ultima giornata hanno liquidato 4-1 il Belgio, una prova di forza di una Francia che finora ha concesso solo 2 gol in 4 partite di Nations League.

Probabili Formazioni Italia-Francia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT. Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. CT. Zidane.

Guida TV Calcio: dove vedere Italia-Francia?

La partita Italia-Francia, valida per la 5ª giornata della fase a gironi di UEFA Nations League si giocherà giovedì 12 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:45, sul terreno dello Stadio San Siro di Milano e sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in live-streaming su Rai Play.

Migliori quote per Italia-Francia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match

Le nostre scommesse su Italia-Francia

Italia-Francia è una classica del calcio mondiale, considerando i 42 precedenti tra tutte le competizioni (amichevoli incluse). Sono 3 i precedenti tra Italia e Francia in Nations League, con perfetto equilibrio in tutto e per tutto. Alla vittoria azzurra 3-1 del 6 settembre 2024 ha risposto il successo francese (sempre per 3-1) del 17 novembre successivo, mentre l’ultimo incrocio – giocato il 2 ottobre 2026 – si è chiuso in pareggio (1-1). Nei 42 precedenti complessivi tra Italia e Francia, gli Azzurri hanno segnato 87 gol incassandone 61 (tiri di rigore esclusi). Nelle ultime 10 occasioni, la Francia ha però realizzato 17 reti (il 28% del totale), contro le 10 messe invece a segno dalla Nazionale.

PRONOSTICO: GOL NO @2.40

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