La terza giornata della UEFA Nations League vede gli azzurri nuovamente in campo venerdì 2 ottobre alle 20:45 allo Stade de France di Parigi contro la Francia di Zinédine Zidane. Pronostico Francia-Italia 2 ottobre 2026.
Pronostico Francia-Italia 2 ottobre 2026: analisi e statistiche
Vediamo l’analisi di Francia-Italia con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla seconda giornata di UEFA Nations League 2026-2027.
La Francia di Zinédine Zidane arriva all’appuntamento a punteggio pieno, dopo i successi per 1-0 contro Turchia e Belgio. I Bleus hanno mostrato solidità difensiva e grande concretezza, affidandosi anche alla velocità e alla qualità di Kylian Mbappé.
L’Italia di Roberto Mancini, invece, cerca continuità dopo un avvio complicato. Alla sconfitta per 2-0 contro il Belgio ha fatto seguito la netta vittoria per 4-1 sulla Turchia, firmata Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Con tre punti in classifica, gli Azzurri puntano a ridurre il divario dalla capolista.
Probabili Formazioni Francia-Italia
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Diouf; Akliouche, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola. Ct: Zinedine Zidane.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Barella; Kean, P. Esposito, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.
Guida TV Calcio: dove vedere Francia-Italia?
Squadre in campo venerdì 2 ottobre dalle ore 20:45 a Parigi. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play.
Migliori quote per Francia-Italia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match
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Francia-Italia
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02/10/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.45
|4.50
|6.00
|1.44
|4.85
|6.30
|1.42
|5.00
|6.50
|1.45
|4.75
|6.00
|1.42
|5.00
|6.50
Le nostre scommesse su Francia-Italia
L’Italia ha vinto solo 1 delle ultime 5 sfide contro i transalpini, ma questo successo è arrivato proprio nella Nations League del 2024 sempre a Parigi (in quel caso al Parco dei Principi) per 3-1, anche se poi nel match di ritorno gli azzurri persero 1-3 a San Siro. Per questo match, visto il cinismo del doppio 1-0 e la solidità offensiva dei francesi, ci aspettiamo un match con meno gol.
PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.70
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