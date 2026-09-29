La terza giornata della UEFA Nations League vede gli azzurri nuovamente in campo venerdì 2 ottobre alle 20:45 allo Stade de France di Parigi contro la Francia di Zinédine Zidane. Pronostico Francia-Italia 2 ottobre 2026.

Pronostico Francia-Italia 2 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo l’analisi di Francia-Italia con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla seconda giornata di UEFA Nations League 2026-2027.

La Francia di Zinédine Zidane arriva all’appuntamento a punteggio pieno, dopo i successi per 1-0 contro Turchia e Belgio. I Bleus hanno mostrato solidità difensiva e grande concretezza, affidandosi anche alla velocità e alla qualità di Kylian Mbappé.

L’Italia di Roberto Mancini, invece, cerca continuità dopo un avvio complicato. Alla sconfitta per 2-0 contro il Belgio ha fatto seguito la netta vittoria per 4-1 sulla Turchia, firmata Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Con tre punti in classifica, gli Azzurri puntano a ridurre il divario dalla capolista.

Probabili Formazioni Francia-Italia

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Diouf; Akliouche, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola. Ct: Zinedine Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Barella; Kean, P. Esposito, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.

Guida TV Calcio: dove vedere Francia-Italia?

Squadre in campo venerdì 2 ottobre dalle ore 20:45 a Parigi. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play.

Migliori quote per Francia-Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match

Le nostre scommesse su Francia-Italia

L’Italia ha vinto solo 1 delle ultime 5 sfide contro i transalpini, ma questo successo è arrivato proprio nella Nations League del 2024 sempre a Parigi (in quel caso al Parco dei Principi) per 3-1, anche se poi nel match di ritorno gli azzurri persero 1-3 a San Siro. Per questo match, visto il cinismo del doppio 1-0 e la solidità offensiva dei francesi, ci aspettiamo un match con meno gol.

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.70

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