Domenica si gioca la 6° giornata di UEFA Nations League con l’Italia che si gioca un possibile primo posto nel girone, dopo aver vinto contro la Francia per 3-1, ma ora c’è un Belgio chiamato a tutti i costi a vincere (e che ci ha già battuto in casa 2-0 all’andata di questa manifestazione). Pronostico Belgio-Italia 15 novembre 2026.

Pronostico Belgio-Italia 15 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo l’analisi di Belgio-Italia con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote sul mercato e i consigli per le scommesse sulla 6° giornata di UEFA Nations League 2026-2027.

L’Italia arriva dallo splendido 3-1 rifilato alla Francia, una partita che ha ancor più consacrato Pio Esposito in azzurro. La Nazionale allenata da Roberto Mancini ha la grossa chance di chiudere al 1° posto il gruppo A.

Il Belgio arriva dalla rimonta vincente per 2-1 sulla Turchia, merito anzitutto delle reti siglate dalla coppia “italiana” De Bruyne-De Ketelaere, i Diavoli Rossi devono necessariamente vincere e non possono fare alcun affidamento sul risultato incrociato di Francia-Turchia. Avendo infatti perso entrambi gli scontri diretti giocati coi Bleus, la squadra allenata da Mark van Bommel non ha alternative al successo.

Probabili Formazioni Belgio-Italia

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. CT. Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT. Mancini.

Guida TV Calcio: dove vedere Belgio-Italia?

La partita Belgio-Italia, valida per la 6ª giornata della fase a gironi di Nations League si giocherà domenica 15 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:45, sul terreno dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles (Belgio). Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in live-streaming su Rai Play.

Migliori quote per Belgio-Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match

Le nostre scommesse su Belgio-Italia

Sono 27 i precedenti ufficiali – amichevoli incluse – tra Italia e Belgio, con gli Azzurri che hanno festeggiato ben 17 vittorie, a fronte di 5 pareggi e 5 sconfitte. Il 6-1 in amichevole (15 maggio 1938) rappresenta il successo col più ampio scarto della Nazionale sui Diavoli Rossi. Nei 27 precedenti ufficiali contro il Belgio, l’Italia ha segnato 50 gol (media di 1,85 a partita), subendone invece 30 (1,11). Delle 17 vittorie italiane contro il Belgio, solo 6 sono maturate in eventi diversi da incontri amichevoli. 3 di queste sono state festeggiate in un’edizione degli Europei: 2-0 nella fase a gironi di Euro 2000; 2-0 nella fase a gironi di Euro 2016; e 2-1 nei quarti di finale di Euro 2020.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.73

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