Pronostico Olanda-Italia, finalina per il 3°/4° posto di Nations League in campo il 18/06/2023

Pronostico Olanda-Italia Nations League 2023. Gli azzurri tornano in campo domenica alle ore 15:00 dallo stadio De Grolsch Veste di Enschede per la sfida che vale il 3° posto di Nations League contro l’Olanda.

Pronostico Olanda-Italia Nations League: lo stato di forma delle nazionali

Dopo esserci occupati della finalissima Spagna-Croazia, vediamo analisi, probabili formazioni e consigli per le scommesse di Olanda-Italia. Gli azzurri, dopo aver perso 2-1 nella semifinale contro la Spagna, affronteranno la Nazionale padrone di casa, che a sua volta è uscita sconfitta nello scontro con la Croazia nell’altra semifinale.

Le due squadre non si affrontano proprio dalla fase a gironi dell’ultima Nations League, con gli azzurri imbattuti contro gli Oranje addirittura da Euro 2008, ma che in questo caso partono sfavoriti secondo le quote, si gioca infatti @2,30 il segno 1 contro il @2,87 del successo per Bonucci e compagni. Sale @3,40 il pareggio come nell’ultimo precedente.

Entrambe le squadre vengono da due semifinali da “Goal”, esito favorito anche domenica, @1,66, sul No Goal visto @2,10. Grande equilibrio invece tra Under 2.5, uscito nelle tre sfide più recenti, e Over 2.5 proposti entrambi @1,85. Per quanto riguarda invece il risultato esatto al termine dei 90 minuti è in pole l’1-1 (come lo scorso 10 ottobre del 2020). L’inizio dell’Italia contro la Spagna non è stato dei più promettenti, con tanto di gol subìto dopo soli tre minuti: un’altra marcatura nei primi 5 minuti del match vale @6,50 volte la posta.

Pronostico Olanda-Italia Nations League: probabili formazioni

Ciro Immobile, a segno su rigore contro la Spagna, cerca il gol numero 17 con la maglia dell’Italia, un’opzione che è data @3,00. Al suo fianco potrebbe agire Mateo Retegui, la cui rete è offerta @3,25.

L’Olanda si affida invece a due protagonisti della Premier League: Wout Weghorst (attaccante del Burnley) a segno @2,75, e Cody Gakpo, stellina del Liverpool, in gol @3,25.

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertuida, Van Dijk, Aké; Wieffer, Koopmeiners, De Jong; Malen, Gakpo , Simons.

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Chiesa. All. Mancini.

Comparazione quote Olanda-Italia

La comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda la finalina per il 3°/4° posto di Nations League.

Nelle scommesse propendiamo anche noi per una sfida con entrambe le squadre a segno. L’Olanda fa dell’attacco un punto di forza mentre l’Italia cronicamente fatica in fase offensiva, ma per quanto visto contro la Spagna le amnesie difensive sembrano più preoccupanti, quindi ci accodiamo alle quote che favoriscono entrambe le squadre a segno, e consigliamo il GOL SI @1.66.

