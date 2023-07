Pronostici Premier Division Irlanda: Drogheda-Shamrock Rovers e le partite della 25° giornata

Venerdì 7 luglio 2023, è in programma la venticinquesima giornata del campionato di calcio irlandese di Premier Division. Pronostici Premier Division Irlanda: Drogheda-Shamrock e le partite della 25° giornata, scopri i nostri consigli per le tue scommesse sportive.

La Classifica dopo 24 giornate di Premier Division Irlandese

La classifica è guidata dallo Shamrock Rovers, con 46 punti, segue in seconda posizione il Saint Patricks con 42, al terzo posto il Derry City con 40, mentre al quarto posto i campioni in carica del Dundalk con 39 punti. Va segnalato però che queste quattro squadre hanno giocato 24 partite, mentre le altre sei squadre mancanti in questa classifica, hanno giocato solo 22 incontri.

Pronostici Premier Division Irlanda: Drogheda-Shamrock Rovers

La capolista della Premier Division Irlandese, lo Shamrock Rovers, gioca in trasferta sul difficile campo del Drogheda, dopo la sconfitta subita nello scorso turno di campionato in trasferta per 2 a 0 contro il Dundalk. I padroni di casa del Drogheda, sono ottavi in classifica con 24 punti, e sono reduci dal buon pareggio esterno per 1 a 1, ottenuto contro il Cork City.

Per i bookmaker è la capolista Shamrock Rovers, la squadra favorita per il successo. Segno 2 bancato a quota 1.57 su Netbet e a quota 1.58 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.75, la vittoria interna invece paga 5 volte la posta giocata.

Le altre partite in programma

Partita molto equilibrata nelle quote, quella tra Bohemians e Dundalk, con una leggera prevalenza per il segno 1 offerto a quota 2.25.

Fattore campo ampiamente favito per il match tra Derry City contro Sligo Rovers e tra Saint Patricks e Cork City, mentre lo Shelbourne è favorito nella trasferta contro il fanalino di coda UC Dublin.

