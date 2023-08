Venerdì 11 agosto 2023, sono in programma quattro partite valide per la ventisettesima giornata del campionato irlandese di Premier Division. Pronostici Premier Division Irlanda: Shelbourne-Shamrock Rovers e gli incontri del 11 agosto 2023, scopri i nostri pronostici gratuiti e le quote offerte dai bookmaker.

La capolista Shamrock Rovers, gioca in trasferta sul campo dello Shelbourne, per un match valido per la 27° giornata del campionato di calcio irlandese di Premier Division.

La squadra di casa dello Shelbourne, è al sesto posto in classifica con 39 punti, e viene da 9 punti conquistati nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo ottenuto in trasferta per 1 a 1 contro il Dundalk.

La capolista Shamrock Rovers, guida la classifica con 50 punti, ed è reduce dalla sofferta vittoria interna ottenuta per 2 a 1 contro il Cork City.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna, pagata 2 volte la posta giocata sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.25, la vittoria interna pagata a quota 3.50. Pronostico x2

Le altre partite di calcio irlandese in programma

Sempre venerdì sono in programma tre partite di Premier Division. Tutto facile secondo le quote offerte dai bookmaker per il Cork City, in casa contro UC Dublin, vittoria interna proposta a quota 1.30.

Dundalk-Sligo Rovers, con il successo casalingo offerto a quota 2, il pareggio giocato a quota 3.30, il pareggio offerto a quota 3.20. Pronostico 1X

St.Patricks-Bohemians, scontro al vertite tra la seconda e la terza forza del campionato. Le quote premiano la vittoria interna giocata a quota 2.05 su Netbet e a quota 2.08 su Bullibet, il pareggio offerto a quota 3.10, la vittoria esterna a 3.10. Pronostico 1X

MULTIPLA IRLANDA @2.10

Shelbourne-Shamrock Rovers: X2 (1.25)

Dundalk-Sligo Rovers: 1X (1.29)

St.Patricks-Bohemians: 1X (1.30)

