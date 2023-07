Tra venerdì 14 e sabato 15 luglio 2023, si giocano tre partite nel campionato di calcio irlandese di Premier Division. Pronostico Shelbourne-Bohemians e i recuperi delle 24° giornata di Premier Division Irlandese, scopri con noi le quote offerte dai bookmaker per questi match.

Pronostico Shelbourne-Bohemians

La squadra di casa dello Shelbourne di Dublino, è al momento sesta in classifica del campionato di calcio irlandese di Premier Division con 34 punti, frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, ed è reduce dal successo ottenuto sul campo del UC Dublin per 4 a 0.

La formazione ospite del Bohemians di Dublino, allenata dal tecnico Declan Devine, di punti in classifica ne ha conquistati 38 in 23 partite giocate, a meno 9 dalla capolista Shamrock Rovers, ma con 2 partite in meno giocate.

Per i bookmaker partita molto equilibrata, con la vittoria dei padroni di casa del Shelbourne offerta a quota 2.45 su Sisal e a quota 2.47 su Bullibet, il pareggio bancato a quota 2.95, la vittoria esterna del Bohemians offerta a quota 2.60.

Le altre partite in programma in Premier Division Irlanda

Venerdì 14 luglio il fanalino di coda UC Dublin ospita il Drogheda. Le quote dei bookmaker non prevedono partita, con la vittoria della squadra ospite offerta a 1.40.

Sabato 15 luglio 2023, scendono in campo Sligo Rovers e Cork City. Partita che vede favorita la vittoria dei padroni di casa dello Sligo Rovers, offerta da Netbet a quota 1.85 e da Starcasinò a quota 1.88, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna del Cork City a 3.80.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.