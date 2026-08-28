Pronostico Chelsea-Brighton: analisi, quote e scommesse 2° giornata Premier League del 30 agosto 2026

Pronostico Chelsea-Brighton 30 agosto 2026
Pronostici Premier League
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28 Agosto 2026

Nel fine settimana torna il campionato di calcio inglese con la 2° giornata di Premier League e per questo turno il nostro esperto, Morfeo, ha scelto per la free pick di giornata la partita dei Blues che ospitano a Londra il Brighton. Pronostico Chelsea-Brighton 30 agosto 2026.

Pronostico Chelsea-Brighton 30 agosto 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Chelsea-Brighton, match della 2° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Chelsea di di Xabi Alonso ha iniziato con una vittoria per 3-2 sul campo del Fulham, prima dell’impegno infrasettimanale di Carabao Cup contro il Luton Town.

Ottimo impatto per il team guidato da Hürzeler, il Brighton è infatti reduce dal netto 4-0 contro l’Aston Villa alla prima giornata e dalle fatiche europee nei playoff di Conference League.

Pronostico Chelsea-Brighton 30 agosto 2026

Pronostico Chelsea-Brighton 30 agosto 2026

Probabili Formazioni Chelsea-Brighton

Chelsea (3-4-2-1): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter

Guida TV Calcio: dove vedere Chelsea-Brighton?

Il match di Premier League tra Chelsea e Brighton si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 15:00 sul campo di Stamford Bridge. Diretta tv sui Canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Chelsea-Brighton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Chelsea-Brighton
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.753.75
1.903.903.90
1.873.903.75
1.853.753.75
1.873.853.75

Le nostre scommesse su Chelsea-Brighton

Il bilancio storico pende a favore dei londinesi (11 vittorie complessive contro le 7 del Brighton e 5 pareggi), ma i Seagulls hanno vinto gli ultimi quattro confronti diretti tra le due squadre. Il nostro Morfeo per questo match prevede almeno 3 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.75

Programma completo 2° giornata Premier League

La prima giornata inglese ha lasciato più di un segno. L’Arsenal ha inaugurato la difesa del titolo con un 3-0 al neopromosso Coventry, il Manchester City di Maresca ha piegato 2-1 il Bournemouth, mentre Newcastle e Liverpool si sono divise la posta in un 2-2. I risultati più pesanti sono arrivati altrove: il Manchester United è caduto 2-0 sul campo del neopromosso Hull City, il Tottenham è stato travolto 3-0 a Brentford e l’Aston Villa ha incassato un 4-0 a Brighton che lo ha spedito all’ultimo posto. Proprio i Villans ospitano l’Arsenal nel posticipo del lunedì, con la necessità di invertire subito la rotta. Da seguire anche il ritorno in campo dello United, atteso dall’Ipswich a Old Trafford, e il Liverpool che riceve il Nottingham Forest nell’anticipo del sabato all’ora di pranzo.

PROGRAMMA 2° GIORNATA PREMIER LEAGUE

  • Oggi, ore 21:00 – Crystal Palace-Manchester City
  • Domani, ore 13:30 – Liverpool-Nottingham Forest
  • Domani, ore 16:00 – Bournemouth-Everton
  • Domani, ore 16:00 – Coventry-Hull City
  • Domani, ore 18:30 – Tottenham-Newcastle
  • Domenica, ore 15:00 – Chelsea-Brighton
  • Domenica, ore 15:00 – Leeds-Brentford
  • Domenica, ore 15:00 – Sunderland-Fulham
  • Domenica, ore 17:30 – Manchester United-Ipswich
  • Lunedì, ore 21:00 – Aston Villa-Arsenal

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

  • Brighton 3, Arsenal 3, Brentford 3, Everton 3, Hull City 3, Chelsea 3, Ipswich 3, Manchester City 3, Leeds 3
  • Liverpool 1, Newcastle 1
  • Fulham 0, Bournemouth 0, Sunderland 0, Nottingham Forest 0, Crystal Palace 0, Manchester United 0, Coventry 0, Tottenham 0, Aston Villa 0

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (0-1, -1.00 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌

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