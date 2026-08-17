Dopo l’anteprima del campionato di calcio inglese è ora di entrare nel vivo delle scommesse antepost sulla Premier League 2026-2027 al via tra pochi giorni, e abbiamo scelto alcune giocate stagionali di Morfeo per le nostre free pick. Antepost Premier League 26-27.

Antepost Premier League 26-27: le scommesse sui piazzamenti

A pochi giorni dall’inizio della Premier League 2026-2027 andiamo a vedere una selezione di free pick su Over-Under punti e sui piazzamenti dei top-team.

Iniziamo dal LIVERPOOL OVER 72 PUNTI @2.20, una quota ampiamente sopra la pari per almeno 73 punti dei Reds che arrivano da una stagione un pò negativa chiusa appena al 5° posto con 60 punti.

Un altra squadra chiamata al riscatto è quella degli Spurs, e crediamo nella loro ripresa giocando TOTTENHAM TOP-6 @1.85. Anche il Tottenham ha deluso molto lo scorso anno, ed è chiamata ad una stagione ben diversa dalla scorsa in cui gli Spurs hanno addirittura rischiato la retrocessione, chiudendo ad un passo dalla Championship con 41 punti al 17° posto. Puntiamo su un ritorno tra le big del calcio inglese per un piazzamento tra i primi 6 e quindi un ritorno in Europa.

Retrocessioni: due indiziate per tornare in Championship

Abbiamo visto i top-team e i piani alti della classifica di Premier League che prevediamo, ma ora vediamo anche i due nomi più caldi tra le indiziate alla retrocessione ed iniziamo da COVENTRY RETROCESSO @1.80 su cui Morfeo spende anche uno stake molto alto, quasi massimo (gli stake sono in esclusiva nel VIP Telegram, assieme a tutti gli altri contenuti e alle giocate complete sulla Premier League).

Si gioca quindi su un ritorno diretto in Championship per una squadra appena promossa nella massima serie quest’anno, e un altra neo-promossa che potrebbe subito tornare nella seconda categoria del calcio inglese è l’IPSWICH RETROCESSO @1.83, che lo scorso anno ha chiuso al 2° posto in Championship, proprio dietro al Coventry City, e anche qui Morfeo spende uno stake di investimento molto alto, quindi ha una fiducia elevata su questa giocata.

Testa a testa marcatori. Il ritorno di Isak

Chiudiamo con un ultima free pick speciale, tra giocatori, nel testa a testa marcatori tra chi farà più gol nello scontro tra Aleksander Isak ed Igor Thiago, andando su ISAK @1.80 come giocatore che nella stagione di campionato segnerà più gol. L’attaccante del Liverpool è stato protagonista anche al mondiale con la Svezia, pur servendo più assist (3) che gol segnati (1), facendo però vedere di aver recuperato bene dall’infortunio. Isak era stato infatti acquistato dai Reds lo scorso anno, per circa 145 milioni di euro, diventando il quarto trasferimento più costoso di sempre, e il più costoso nella storia del Liverpool e della Premier. Ha giocato 14 partite segnando 3 gol prima della frattura al perone.

Dall’altra parte la sfida è col brasiliano Igor Thiago, anche lui protagonista ai mondiali col Brasile, giocando però solo una partita con la nazionale verde-oro, e senza gol a referto. In campionato lo scorso anno ha trascinato l’attacco del Brentford con 22 reti, secondo miglior marcatore della Premier, dietro al solo Haaland (27), imprendibile per chiunque. Thiago è stato uno dei cardini che hanno portato alla salvezza del Brentford, ma sarà difficile replicare anche quest’anno a livello di gol, e il confronto con Isak è nettamente appannaggio dello svedese dei Reds, che inoltre gioca in una squadra superiore, che mira ai piani alti della Premier e che ha un impianto offensivo che fa paura.

Tutte le giocate in esclusiva nel VIP Betting Maniac

Questa è solo una piccola selezione di free pick prese dallo studio completo di Morfeo, il nostro esperto di calcio inglese, che trovate complete nel nostro VIP Betting Maniac su Telegram, assieme a tanti altri contenuti e scommesse quotidiane su tutti gli sport principali.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.