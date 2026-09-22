La prima e lunga sosta per le nazionali ci da la possibilità di fare il punto della situazione sul campionato di calcio inglese che dopo 5 giornate vede in testa il City a punteggio pieno, sui campioni dell’Arsenal che hanno perso nell’ultima uscita. Vediamo le quote antepost in questo Aggiornamento Premier League.

Aggiornamento Premier League: la situazione del campionato inglese

Il Manchester City è al comando dopo le prime 5 giornate di Premier League, unica squadra a punteggio pieno con 15 punti, arrivati con 13 gol all’attivo e 5 concessi. Nelle partite del City vediamo 3.6 gol totali di media, all’esatto contrario dell’Arsenal in cui se ne segnano solo 2.4 a match. I Gunners campioni in carica hanno perso la prima partita stagionale proprio prima della sosta, un brutto 0-3 sul campo del Brighton, e si trovano ora ad inseguire i Citizens.

Al terzo posto con 10 punti sale proprio il sorprendente Brighton che nelle ultime 2 vittorie ha messo insieme 8 gol senza concederne nemmeno uno. Nessuno ha segnato quanto il Brighton (16), nemmeno il City (13). A quota 9 sorprendono anche il Brentford e il Leeds che non hanno ancora perso, con 2 vittorie e 3 pareggi, lo stesso identico rendimento delle più blasonate Liverpool ed Everton che le accompagnano in classifica, tra l’altro Leeds ed Everton hanno le due migliori difese con 3 reti al passivo. Grazie alle difese queste due squadre sono anche le migliori formazioni da Under (O/U 1-4), con 2.0 gol di media nelle partite del Leeds, e ancora di meno in quele dell’Everton, appena 1.8.

Dopo le 2 vittorie in avvio, il Chelsea è finito in un buco nero che ha portato a Londra solo 1 punto nelle ultime 3 giornate. I Blues segnano tanto (10 gol), peccato che concedono anche di più (12) rendendoli la miglior squadra da Over del campionato inglese (O/U 5-0 con 4.4 gol a partita). Anche il Manchester United non se la passa bene con soli 5 punti, al 12° posto al pari del Nottingham Forest, e capace di vincere una sola partita finora.

Si è sbloccato l’Aston Villa che invece ha messo a segno il primo successo in campionato, un 3-2 che invece mette sempre più nei guai il Tottenham di De Zerbu, ultimo con 2 punti, e 2 solo anche i soli gol fatti dagli Spurs. A 2 punti anche il Fulham e al momento è in zona retrocessione anche il Coventry con 3 punti, 1 solo gol segnato in 5 partite e bel 10 concessi (-9, il peggior differenziale della Premier, oltre al peggior attacco).

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

1. Manchester City 15

2. Arsenal 12

3. Brighton 10

4. Brentford 9

5. Leeds United 9

6. Liverpool 9

7. Everton 9

8. Hull City 8

9. Newcastle 8

10. Chelsea 7

11. Ipswich 6

12. Manchester United 5

13. Nottingham Forest 5

14. Sunderland 4

15. Crystal Palace 4

16. Aston Villa 4

17. Bournemouth 3

18. Coventry 3

19. Fulham 2

20. Tottenham 2

Quote Antepost: I book puntano ancora sui Gunners

Nonostante l’ultimo scivolone e il 2° posto, i bookmakers confermano l’Arsenal @2.10 come pretendente al titolo, anche se il Manchester City @2.25 si avvicina parecchio. Il Liverpool @15 è molto staccato, per non parlare del Chelsea @21. Un miracolo in stile “Leicester” potrebbe arrivare dal Brighton @41, che si tiene alle spalle anche il Manchester United @51.

Prossimo turno: si torna il 10 ottobre

Il 10 ottobre torna il campionato inglese con la 6° giornata di Premier League aperta da 5 match al sabato e quello più suggestivo è lo scontro tra grandi deluse in Manchester United-Tottenham, per quello che potrebbe già aprire una crisi per una delle due formazioni.

La prima partita in programma si gioca però alle 13:30 e vede in campo i campioni in carica, i Gunners, che sfideranno un avversario insidioso e sorprendente in Arsenal-Leeds.

Alla domenica la partita di cartello è senza dubbio Liverpool-Manchester City, un grande classico del calcio inglese con gli ospiti vincendo allungherebbero già tantissimo proprio sui Reds. Infine il monday night che chiuderà questo turno, il posticipo del lunedì sera, Coventry-Newcastle, con gli ospiti che hanno l’occasione di vincere in trasferta contro il disastroso Coventry, e di dare continuità e un indicazione su che tipo di campionato potranno fare visto che al momento sono a centro classifica con 8 punti, 9 gol fatti e 9 subiti.

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