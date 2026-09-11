In un weekend speciale per il calcio inglese col derby di Manchester tra United e City, noi per la free pick selezionata da Morfeo sulla 4° giornata di Premier League, ci spostiamo su un match sulla carta meno spettacolare e più scontato, con l’Arsenal campione in carica che fa visita al Sunderland, a pochi giorni dal debutto vincente per 1-0 anche in Champions League a Napoli. Pronostico Sunderland-Arsenal 12 settembre 2026.

Pronostico Sunderland-Arsenal 12 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sunderland-Arsenal, match della 4° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Una sconfitta seguita da una vittoria e da un pareggio, portano il Sunderland a 4 punti, a centro classifica, per una squadra che ha già visto tutti i risultati possibili in questo avvio di campionato inglese. Lo scorso turno il Sunderland ha pareggiato 1-1 sul campo del Brentford.

Arsenal campione in carica di Premier, ed ancora a punteggio pieno. I Gunners in campionato hanno vinto le prime 3 partite, concedendo solo un gol nello scorso turno, il 2-1 al Chelsea, e vincendo 1-0 anche in settimana a Napoli per l’esordio in Champions League, obiettivo dichiarato per l’Arsenal quest’anno, oltre alla conferma in Premier.

Probabili Formazioni Sunderland-Arsenal

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Reinildo, Danso; Xhaka, Le Fee; Sadiki, Angulo, Meunier; Brobbey. Allenatore: Régis Le Bris.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Konsa, White, Calafiori, Lewis-Skelly; Tzolis, Saka; Rice, Oedegaard, Havertz; Gyökeres. Allenatore: Mikel Arteta

Guida TV Calcio: dove vedere Sunderland-Arsenal?

In Italia l’incontro dello Stadium of Light verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport. I canali dedicati alla partita sono Sky Sport Arena e il canale 256. Per quanto riguarda la diretta streaming, il match sarà visibile tramite le piattaforme NOW e Sky Go.

Migliori quote per Sunderland-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sunderland-Arsenal

Il Sunderland ha segnato 3 gol in questo avvio di campionato, uno per match, ma non si può certamente dire che l’attacco sia un reparto temibile per i padroni di casa che faticheranno a bucare la super difesa dei Gunners che finora ha concesso solo 1 gol al Chelsea in campionato, e mercoledì in trasferta al Maradona ha lasciato a secco anche il Napoli nella prima di Champions League. Nell’ultimo confronto tra queste due formazioni l’Arsenal ha vinto nettamente per 3-0, un risultato simile che potremmo vedere anche questo sabato allo Stadium of Light.

PRONOSTICO: GOL NO @1.70

Programma completo 4° giornata Premier League

Manchester City e Arsenal condividono la testa a quota 9 punti con la stessa differenza reti (+5), separate soltanto dal computo dei gol segnati: 7 contro 6. Al terzo posto si trova il neopromosso Hull City, a quota 7 e con la difesa meno battuta del torneo, ancora a zero reti subite. Nella parte bassa Tottenham e Aston Villa condividono un punto e devono ancora sbloccare il proprio conto realizzativo, mentre Fulham e Coventry sono le uniche due formazioni a non aver ancora mosso la classifica.

CLASSIFICA

Manchester City – 9 punti Arsenal – 9 punti Hull City – 7 punti Chelsea – 6 punti Brentford – 5 punti Liverpool – 5 punti Newcastle – 5 punti Everton – 5 punti Leeds – 5 punti Brighton & Hove Albion – 4 punti Manchester United – 4 punti Sunderland – 4 punti Crystal Palace – 3 punti Ipswich Town – 3 punti AFC Bournemouth – 2 punti Nottingham Forest – 2 punti Tottenham – 1 punto Aston Villa – 1 punto Fulham – 0 punti Coventry City – 0 punti

L’appuntamento principale è fissato per domenica alle 17:30, quando il Manchester United (undicesimo a 4 punti) riceve il Manchester City capolista. Per la squadra di Carrick, reduce da una vittoria in tre uscite, è un primo riscontro sul livello raggiunto dopo la risalita della scorsa stagione; per quella di Maresca, l’occasione di confermare il rendimento positivo di questo avvio.

Nel pomeriggio, alle 16:00, il Chelsea (quarto a 6 punti) ospita l’Hull City in un confronto tra caratteristiche opposte: la difesa più solida del torneo contro un attacco da otto gol, a fronte però di sette reti già subite dai Blues.

Lo stesso slot delle 16:00 propone anche Liverpool-Fulham e Aston Villa-Nottingham Forest, con i padroni di casa dei Villans alla ricerca del primo gol stagionale. Alle 18:30 il Tottenham di De Zerbi affronta l’Everton, mentre domenica alle 15:00 il Coventry ospita il Brighton. Chiude il turno il posticipo di lunedì alle 21:00 tra Leeds e Newcastle, appaiate a 5 punti.

Sabato 12 Settembre, 16:00

Liverpool vs Fulham

Sabato 12 Settembre, 16:00

Crystal Palace vs Ipswich Town

Sabato 12 Settembre, 16:00

AFC Bournemouth vs Brentford

Sabato 12 Settembre, 16:00

Aston Villa vs Nottingham Forest

Sabato 12 Settembre, 16:00

Chelsea vs Hull City

Sabato 12 Settembre, 18:30

Tottenham vs Everton

Sabato 12 Settembre, 21:00

Sunderland vs Arsenal

Domenica 13 Settembre, 15:00

Coventry City vs Brighton & Hove Albion

Domenica 13 Settembre, 17:30

Manchester United vs Manchester City

Lunedì 14 Settembre, 21:00

Leeds vs Newcastle

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (2-1,+0.5 unità)

Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌

Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅

Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅

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