Pronostico Sunderland-Arsenal: analisi e scommesse 4° giornata Premier League. C’è anche il derby di Manchester

Pronostico Sunderland-Arsenal 12 settembre 2026
Pronostici Premier League
Avatar
di
11 Settembre 2026

In un weekend speciale per il calcio inglese col derby di Manchester tra United e City, noi per la free pick selezionata da Morfeo sulla 4° giornata di Premier League, ci spostiamo su un match sulla carta meno spettacolare e più scontato, con l’Arsenal campione in carica che fa visita al Sunderland, a pochi giorni dal debutto vincente per 1-0 anche in Champions League a Napoli. Pronostico Sunderland-Arsenal 12 settembre 2026.

Pronostico Sunderland-Arsenal 12 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sunderland-Arsenal, match della 4° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Una sconfitta seguita da una vittoria e da un pareggio, portano il Sunderland a 4 punti, a centro classifica, per una squadra che ha già visto tutti i risultati possibili in questo avvio di campionato inglese. Lo scorso turno il Sunderland ha pareggiato 1-1 sul campo del Brentford.

Arsenal campione in carica di Premier, ed ancora a punteggio pieno. I Gunners in campionato hanno vinto le prime 3 partite, concedendo solo un gol nello scorso turno, il 2-1 al Chelsea, e vincendo 1-0 anche in settimana a Napoli per l’esordio in Champions League, obiettivo dichiarato per l’Arsenal quest’anno, oltre alla conferma in Premier.

Probabili Formazioni Sunderland-Arsenal

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Reinildo, Danso; Xhaka, Le Fee; Sadiki, Angulo, Meunier; Brobbey. Allenatore: Régis Le Bris.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Konsa, White, Calafiori, Lewis-Skelly; Tzolis, Saka; Rice, Oedegaard, Havertz; Gyökeres. Allenatore: Mikel Arteta

Pronostico Sunderland-Arsenal 12 settembre 2026

Pronostico Sunderland-Arsenal 12 settembre 2026

Guida TV Calcio: dove vedere Sunderland-Arsenal?

In Italia l’incontro dello Stadium of Light verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport. I canali dedicati alla partita sono Sky Sport Arena e il canale 256. Per quanto riguarda la diretta streaming, il match sarà visibile tramite le piattaforme NOW e Sky Go.

Migliori quote per Sunderland-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sunderland-Arsenal
12/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
8.004.001.47
7.154.301.45
7.604.201.45
8.004.201.44
6.754.251.48

Le nostre scommesse su Sunderland-Arsenal

Il Sunderland ha segnato 3 gol in questo avvio di campionato, uno per match, ma non si può certamente dire che l’attacco sia un reparto temibile per i padroni di casa che faticheranno a bucare la super difesa dei Gunners che finora ha concesso solo 1 gol al Chelsea in campionato, e mercoledì in trasferta al Maradona ha lasciato a secco anche il Napoli nella prima di Champions League. Nell’ultimo confronto tra queste due formazioni l’Arsenal ha vinto nettamente per 3-0, un risultato simile che potremmo vedere anche questo sabato allo Stadium of Light.

PRONOSTICO: GOL NO @1.70

Programma completo 4° giornata Premier League

Manchester City e Arsenal condividono la testa a quota 9 punti con la stessa differenza reti (+5), separate soltanto dal computo dei gol segnati: 7 contro 6. Al terzo posto si trova il neopromosso Hull City, a quota 7 e con la difesa meno battuta del torneo, ancora a zero reti subite. Nella parte bassa Tottenham e Aston Villa condividono un punto e devono ancora sbloccare il proprio conto realizzativo, mentre Fulham e Coventry sono le uniche due formazioni a non aver ancora mosso la classifica.

CLASSIFICA

  1. Manchester City – 9 punti
  2. Arsenal – 9 punti
  3. Hull City – 7 punti
  4. Chelsea – 6 punti
  5. Brentford – 5 punti
  6. Liverpool – 5 punti
  7. Newcastle – 5 punti
  8. Everton – 5 punti
  9. Leeds – 5 punti
  10. Brighton & Hove Albion – 4 punti
  11. Manchester United – 4 punti
  12. Sunderland – 4 punti
  13. Crystal Palace – 3 punti
  14. Ipswich Town – 3 punti
  15. AFC Bournemouth – 2 punti
  16. Nottingham Forest – 2 punti
  17. Tottenham – 1 punto
  18. Aston Villa – 1 punto
  19. Fulham – 0 punti
  20. Coventry City – 0 punti

L’appuntamento principale è fissato per domenica alle 17:30, quando il Manchester United (undicesimo a 4 punti) riceve il Manchester City capolista. Per la squadra di Carrick, reduce da una vittoria in tre uscite, è un primo riscontro sul livello raggiunto dopo la risalita della scorsa stagione; per quella di Maresca, l’occasione di confermare il rendimento positivo di questo avvio.

Nel pomeriggio, alle 16:00, il Chelsea (quarto a 6 punti) ospita l’Hull City in un confronto tra caratteristiche opposte: la difesa più solida del torneo contro un attacco da otto gol, a fronte però di sette reti già subite dai Blues.

Lo stesso slot delle 16:00 propone anche Liverpool-Fulham e Aston Villa-Nottingham Forest, con i padroni di casa dei Villans alla ricerca del primo gol stagionale. Alle 18:30 il Tottenham di De Zerbi affronta l’Everton, mentre domenica alle 15:00 il Coventry ospita il Brighton. Chiude il turno il posticipo di lunedì alle 21:00 tra Leeds e Newcastle, appaiate a 5 punti.

Sabato 12 Settembre, 16:00
Liverpool vs Fulham

Sabato 12 Settembre, 16:00
Crystal Palace vs Ipswich Town

Sabato 12 Settembre, 16:00
AFC Bournemouth vs Brentford

Sabato 12 Settembre, 16:00
Aston Villa vs Nottingham Forest

Sabato 12 Settembre, 16:00
Chelsea vs Hull City

Sabato 12 Settembre, 18:30
Tottenham vs Everton

Sabato 12 Settembre, 21:00
Sunderland vs Arsenal

Domenica 13 Settembre, 15:00
Coventry City vs Brighton & Hove Albion

Domenica 13 Settembre, 17:30
Manchester United vs Manchester City

Lunedì 14 Settembre, 21:00
Leeds vs Newcastle

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (2-1,+0.5 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌
Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅
Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto Casino 200% fino a €2.000 Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.
4.0
Play Now Read Review

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Arsenal-Chelsea: analisi e scommesse sul big match della 3° giornata di Premier League del 06-09-2026
Pronostici Premier League
Pronostico Arsenal-Chelsea: analisi e scommesse sul big match della 3° giornata di Premier League del 06-09-2026
4 Settembre 2026
Pronostico Chelsea-Brighton: analisi, quote e scommesse 2° giornata Premier League del 30 agosto 2026
Pronostici Premier League
Pronostico Chelsea-Brighton: analisi, quote e scommesse 2° giornata Premier League del 30 agosto 2026
28 Agosto 2026
Pronostici Premier League 2026-2027: Piazzamenti, Over-Under Punti, Marcatori e Retrocessioni, le scommesse antepost per la prossima stagione
Pronostici Premier League Pronostici di Calcio di Tutta Europa
Pronostici Premier League 2026-2027: Piazzamenti, Over-Under Punti, Marcatori e Retrocessioni, le scommesse antepost per la prossima stagione
17 Agosto 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY
Bonus Benvenuto Casino 200% fino a €2.000 Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.